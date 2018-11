Un article de Rémi Authier

Perché dans les hauteurs, Pierre Soulard fait l'entretien d'arbres chez un client à Saint-Boniface qui a requis les services de son entreprise, Anura Tree Care. Lancé il y a un peu plus d'un an au Manitoba, ce service d'arboriculture a un site internet en anglais même si son propriétaire est un Franco-Manitobain.

L'entrepreneur franco-manitobain Pierre Soulard a décidé de mettre en ligne un site internet uniquement en anglais lors du lancement de son entreprise et prévoit le traduire. Photo : Radio-Canada

En fait, cet entrepreneur a décidé d'attendre l'arrivée de l'hiver et le ralentissement de ses activités pour le traduire en français.

Pourquoi ne pas avoir adopté dès le début un nom et offert un site internet bilingue?

Pierre Soulard explique qu'adopter une marque de commerce francophone entraînait des coûts qu'il ne pouvait pas assumer lors du lancement de son entreprise. Il dit aussi que c'est une question d'affaires et qu'il s'est concentré d'abord sur la clientèle dans des quartiers anglophones. Il comptait ainsi augmenter ses chances de faire des profits qui lui permettraient par la suite de traduire son site, qui indique toutefois qu'il offre ses services dans les deux langues.

Ça, c'était important pour moi. Je voulais que les gens sachent que j'avais un service en français. Je voulais pas juste être anglophone. Ça, je voulais absolument pas. Pierre Soulard, propriétaire de Anura Tree Care

Une question de fierté

Bien des entrepreneurs décident d'offrir une image de marque bilingue. C'est le cas d'Andréanne Dandeneau, entrepreneure et designer, qui se rappelle comment elle a abordé la question : « C'est soit je continue avec mes valeurs, soit je vais avec ce qui est moins cher ». Cette décision fait en sorte que plusieurs coûts sont doublés.

Je regarde même pas ça. Pour moi, ma langue est importante. À la fin de la journée, si je fais quelque chose juste pour l'argent, c'est quoi le point? C'est ma passion et je veux que ce soit authentique à 100 %. Andréanne Dandeneau, propriétaire et designer de Voilà par Andréanne

L'entrepreneur métisse Andréanne Dandeneau affirme que le fait d'avoir un commerce bilingue lui permet de percer dans des marchés comme le Québec et l'Europe. Photo : Radio-Canada

La brasserie Nonsuch Brewing cofondée par le Franco-Manitobain Matthew Sabourin a, elle aussi, un caractère bilingue. C'était fondamental pour lui et cet aspect est renforcé par le fait que la brasserie offre des bières d'inspiration belge.

Le Franco-Manitobain Matthew Sabourin dit recevoir l'aide d'amis et de connaissances pour la traduction des textes du site internet de son entreprise ce qui diminue les coûts. Photo : Radio-Canada

Offrir des services ou une image de marque bilingue en milieu minoritaire comporte son lot d'avantages, mais aussi de défis selon les entrepreneurs. Il est par exemple difficile de trouver de la main-d'oeuvre bilingue pour le service à la clientèle. Il peut aussi être difficile de faire traduire rapidement les messages produits pour les médias sociaux.

Avoir un aspect francophone, pour les anglophones, ça donne un peu un effet exotique. Alors on gagne dans ce sens-là et on peut se rattacher à la communauté francophone. Matthew Sabourin, président de la brasserie Nonsuch Brewing

Des occasions pour les entreprises bilingues

Les entrepreneurs qui investissent dans la traduction de leur site internet et dans l'offre de services en français peuvent en retirer d'importants bénéfices. Le conseiller en finances et affaires du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Joel Lemoine, indique que cela permet de rejoindre une clientèle qui cherche activement à se procurer des biens et services auprès d'une entreprise francophone.

La présidente du World Trade Center de Winnipeg, Mariette Mulaire, lance par contre un avertissement : le caractère bilingue doit faire partie des plans de l'entreprise dès le début. Elle encourage donc les entrepreneurs à inclure cela dans leur plan d'affaires.