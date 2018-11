Un texte de Priscilla Plamondon Lalancette

Les gestes auraient été commis le 11 octobre dernier à la prison de Roberval alors qu'une bagarre aurait éclaté entre Karl-Emmanuel Villeneuve et un autre individu.

Cette nouvelle accusation surprend son avocat, Jean-Marc Fradette, puisque les détenus sont rarement accusés à la suite d'altercations qui surviennent entre les murs d'une prison. Il y voit une manoeuvre de la Couronne pour faire mal paraître son client avant son enquête sur remise en liberté. Jean-Marc Fradette confirme que son client va plaider non coupable

Nous faisons une demande de remise en liberté et, visiblement, ils ont décidé d'ajouter un grain de sel dans l'engrenage. Je dis depuis le début que la preuve est très insatisfaisante sur le meurtre au premier degré et cette accusation, en attente du procès, a pour seul but de rendre mon client plus noir qu'il ne l'est en réalité. On va évidemment combattre cette accusation-là , explique l'avocat de la défense.

Le jeune homme de 20 ans est présentement détenu en attente de son procès pour le meurtre prémédité d'Alexandre Larouche survenu le 29 juillet dernier à Chicoutimi-Nord. Cet assassinat serait relié au crime organisé selon la police.

Jean-Marc Fradette est en attente d'une date de la Cour supérieure pour procéder à l'enquête sur remise en liberté de son client. L'enquête préliminaire, elle, se tiendra le 3 décembre.