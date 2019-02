Ça date pas d'hier, le cannabis en Amérique

Dans notre capsule, vous avez peut-être aperçu l’archive ci-dessus : les pages d’un traité de médecine qui était en usage dans la congrégation hospitalière des Soeurs de Charité de l’Asile de Providence.

Conservé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ce document publié en 1870 rassemblait le savoir médical des sœurs, notamment les observations de l’époque sur le cannabis.

Publié sous l’égide des professeurs de l’École de Médecine et de Chirurgie de la Faculté de Médecine de l’Université Victoria de Montréal, ce véritable guide pratique présente le cannabis comme une « plante originaire de la Perse », dont toutes les parties « exhalent une odeur forte et enivrante ».

On y explique aussi qu’on peut fumer ou mélanger avec de l’eau les parties tendres de la plante pour en tirer une « boisson enivrante ».

La liste des usages proposés est assez impressionnante. On parle de la possibilité de soigner la goutte, les rhumatismes, le tétanos, l’hydrophobie, le choléra, les convulsions, l’hystérie, l’affaissement mental et la folie, sans oublier les troubles du sommeil, les spasmes, et les inquiétudes nerveuses, ce qui donne l’impression qu’à l’époque, il n’y a pas grand mal qui semble à l’épreuve du cannabis.

En plus de noter les effets secondaires, parmi lesquels l’assoupissement et l’augmentation de l’appétit, on précise que sans avoir les inconvénients de l’opium, le cannabis n’est « pas aussi certain dans ses effets ».

La dose recommandée est d’ailleurs assez aléatoire : selon la qualité du produit vendu dans le commerce, on suggère de donner au patient « 1 demi-grain » avec un produit de qualité, et jusqu’à « 10 à 12 grains » pour un produit moins pur, le grain faisant référence à une unité de mesure très ancienne restée en usage non seulement chez les médecins et apothicaires du 19e siècle, mais aussi chez les bijoutiers et les armuriers.