Un texte de Thomas Gerbet

À partir du 1er janvier 2019, la maison du maire ne sera plus évaluée à 553 000 $, mais à 631 000 $. Pierre Brodeur a du mal à l'avaler.

Le maire l'a d'ailleurs fait savoir à ses concitoyens venus se plaindre des augmentations au rôle foncier, lors du dernier conseil municipal : « Je vous invite à contacter le service d'évaluation pour faire part de votre insatisfaction. C'est ce que je fais personnellement. »

À Saint-Lambert, ce n'est pas la Ville, mais l'agglomération de Longueuil qui a la responsabilité de l'évaluation foncière. Pierre Brodeur siège au conseil d'agglomération.

L'évaluation foncière sert à indiquer la valeur des propriétés afin de calculer sur cette base le montant des taxes municipale et scolaire.

« Cette science peut avoir certaines erreurs et les données peuvent prêter à interprétation, dit le maire de Saint-Lambert, interrogé par Radio-Canada. Avec tout ce que j'entends, je veux me faire une idée et avoir un portrait exact. »

Le nouveau rôles d'évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier, pour trois ans, reflète les conditions du marché au 1er juillet 2017. Les augmentations sont de l'ordre de 6 % en moyenne à l'échelle de l'agglomération.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

42% d'augmentation

Un citoyen de Saint-Lambert, Alain Simard, conteste lui aussi son évaluation. Le rôle indique que la valeur de sa propriété, avenue Victoria, est passée de 346 000 $ à 491 000 $, une hausse de 42 %. Et ce, sans avoir réalisé de travaux majeurs.

Ce citoyen, qui a rencontré le directeur de l'évaluation pour tenter de comprendre, critique la méthode de calcul utilisé. Il affirme que l'agglomération accorde une importance plus grande au prix du marché à Saint-Lambert que dans les autres municipalités.

« Il faut s'assurer que les paramètres qu'on utilise soient pareils dans toute l'agglo, dit Alain Simard. C'est la seule façon qu'on va arriver à un minimum de justice entre contribuables. »

La Ville de Longueuil qui fournit les services d'évaluation pour l'agglomération conteste cette interprétation. Son porte-parole Louis-Pascal Cyr explique que l'évaluation foncière est réalisée selon les mêmes critères partout et ceux-ci ne laissent place à aucune subjectivité.

Le prix du marché est déterminant, plus précisément les transactions réalisées sur la maison ou celles alentour. Si de telles augmentations sont survenus à Saint-Lambert, c'est parce que certains secteurs ont pris beaucoup de valeur ces dernières années.

Quant au fait que le maire de Saint-Lambert conteste les calculs, la Ville de Longueuil n'y voit pas de problème. Il a le droit de le faire, comme tout citoyen.