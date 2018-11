Après Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts et Chandler, ce sera au tour de la pharmacie de l'hôpital de Maria de profiter d'une cure de rajeunissement. Ces travaux sont nécessaires parce que les installations sont devenues désuètes.

Avec les traitements contre le cancer, les pharmaciens doivent travailler dans des conditions d'asepsie totale , explique Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l'évaluation performance et éthique et responsable du réseau local service Baie-des-Chaleurs au Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Gaspésie (CISSS) de la Gaspésie.

Une employée d'un hôpital cherche des médicaments dans les casiers disposés sur le mur de la pharmacie. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Les pharmaciennes, le matin, lorsqu'elles préparent les traitements en oncologie, elles ont besoin de ce qu'elles appellent une chambre blanche, complètement stérile , précise M. Gendron.

Les normes, on essaie d'y répondre, mais on n’est pas toujours dans les standards. Donc, ça prenait une mise à niveau. Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, CISSS de la Gaspésie

À quand un nouvel hôpital?

L'hôpital de Maria dans la Baie-des-Chaleurs Photo : Radio-Canada

La nouvelle pharmacie sera construite au deuxième étage du pavillon de la radiologie érigé au début des années 2000. L'été dernier, en campagne électorale, le CISSS avait pourtant évoqué la possibilité de construire un nouvel hôpital moderne à Maria.

Antérieurement, en 2011, l'ancien ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, avait annoncé un plan de 30 millions de dollars pour sa modernisation, notamment pour l'urgence.

Mais, avec le nouveau gouvernement, tout est à refaire, selon Jean-Luc Gendron. Il va falloir refaire de nouveaux contacts, repartir un comité de travail, faire des évaluations, des esquisses, des plans. C'est un dossier qui est minimalement, je vous dirais, sur 5 ans , estime-t-il.

Pour ce qui est des travaux d’aménagement de la nouvelle pharmacie, le CISSS espère qu'ils seront terminés à la fin de l'an prochain.

Avec les informations de Pierre Cotton