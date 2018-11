Un texte de Marie-Pier Bouchard

Avec avec le projet zéro, Trois-Rivières ne répondrait plus aux exigences du ministère de la Sécurité publique (MSP) et devrait revoir son schéma de couverture de risques incendie, d’après ce document préparé par la direction de la Sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville.

L’organisation estime qu’une nouvelle caserne et l’embauche de 28 nouvelles personnes seraient notamment nécessaires pour maintenir la couverture actuelle qui assure l’arrivée de 10 pompiers en 10 minutes sur les lieux d’un incendie.

Mais plutôt que d’en construire une, on propose le réaménagement de la caserne numéro 6, située au centre-ville, à l’angle de la rue Laviolette et du boulevard du St-Maurice.

Elle est présentement occupée par les préventionnistes de la direction de la Sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Rivières.

Achat de camions, de matériel, réaménagement de la caserne 6 : la révision du schéma pourrait entraîner des frais de 2,6 millions de dollars en achat d’équipement, selon le scénario proposé dans le dossier.

Le projet Vision zéro pourrait coûter des millions de dollars aux contribuables de Trois-Rivières pour assurer leur sécurité en cas d'incendie, selon un document dont Radio-Canada a obtenu copie. Photo : Radio-Canada

Un scénario qui prévoit également une hausse des coûts annuels des opérations d’un peu plus de 2 millions de dollars avec, entre autres, l’embauche de quatre capitaines, 12 pompiers permanents et 12 pompiers temporaires.

Tableau des impacts financiers potentiels du projet Vision zéro sur le coût annuel des opérations de la Sécurité de sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Aucun impact selon le MSP

De son côté, le ministère de la Sécurité publique (MSP) affirme que cette baisse projetée de limite de vitesse n'aurait pas d'impact sur le schéma de couverture de risques de la Ville de Trois-Rivières.

Le Ministère explique que le Code de la sécurité routière prévoit que les véhicules d'intervention d'urgence peuvent outrepasser les règles de la circulation lorsqu'ils sont en déplacement pour répondre à une urgence, et ce, sans mettre en danger les usagers du réseau routier.