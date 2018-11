C’est gros. C’est énorme et on a hâte de suivre les prochaines étapes. On continue d’avancer là-dedans. Mais là, on existe. On est une entité légale créée. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

C’est un Carol Jolin fou de joie que nous présente la journaliste Julie-Anne Lamoureux dans son reportage diffusé au Téléjournal Ontario du 14 décembre 2017.

Il y avait de quoi. La journaliste analysait dans ce reportage l’adoption par le gouvernement de Kathleen Wynne du projet de loi 117.

On créait ainsi juridiquement l’Université de l’Ontario français revendiquée depuis des décennies par la communauté franco-ontarienne.

Dès les années 1940, les Jésuites veulent transformer le Collège du Sacré-Cœur, qu’ils ont fondé à Sudbury, en université de langue française.

Un projet de loi allant dans ce sens est déposé à la législature ontarienne en 1943.

Ce n’est cependant qu’en 1960 qu’est créée l’Université Laurentienne qui sera toutefois bilingue.

De nos jours, 11 institutions en Ontario offrent des programmes en français ou bilingues.

Mais il est toujours impossible de terminer certains types d'études, en droit ou en médecine par exemple, uniquement en français dans ces dernières.

À partir des années 1970 et 1980, le modèle des universités bilingues est perçu comme inadéquat. Ce que veulent beaucoup de francophones, c’est la création d’une institution universitaire ontarienne qui enseignerait seulement en français.

Cette revendication est très importante à l’Université Laurentienne, comme le montre la journaliste Chantal Hébert dans un reportage qu’elle présente au Téléjournal du 4 mars 1980 et qu’anime Bernard Derome.

Dans cette université, comme à l'Université d'Ottawa, le ratio des étudiants francophones par rapport à leurs collègues anglophones ne cesse de diminuer. Les compressions budgétaires diminuent l'offre de cours en français.

Le président de l’association des étudiants de l'Université Laurentienne Maurice Lapointe affirme que c'est une université autonome francophone que veulent ses membres.

Le gouvernement néo-démocrate de Bob Rae se montre favorable au début des années 1990 à la création d’une université francophone.

Mais la crise économique qui frappe la province à la même période et l’arrivée subséquente au pouvoir du Parti conservateur de Mike Harris anéantiront ces espoirs.