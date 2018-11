Vive les Duchesses, les intendants, place aux folies, place au bon temps.

Jeunes et vieux, tout le monde s’amuse au Carnaval de Gentilly. Chanson thème du Carnaval de Gentilly

Ce remontage de l’émission Rue principale du 25 janvier 1974 illustre le couronnement de la Reine du Carnaval de Gentilly, en Mauricie. Entourée de ses duchesses et accompagnée par le Bonhomme Carnaval de Gentilly, elle prend place sur son trône afin de régner sur les festivités.

Depuis 1969, la ville s’anime et se rallie pour préparer les célébrations du Carnaval.

Pendant quatre semaines, des activités de tous genres sont organisées pour les petits et les grands au profit de Loisirs Gentilly inc. L’organisme à but non lucratif a l’opportunité, grâce aux dons recueillis, d’encadrer les initiatives des citoyens.

C’est ainsi que des duchesses et des intendants sont nommés, un grand bingo est planifié et de nombreux spectacles sont mis en scène.

Représentant incontournable de cet événement, le Bonhomme Carnaval de Gentilly est présent à toutes les activités pour égayer le cœur de tous ceux et celles qu’il croise.

Le moment phare des festivités est le défilé du Carnaval. Des chars allégoriques colorés, des clowns musiciens et de cracheurs de feu enivrent la foule qui brave souvent de grands froids pour festoyer.

Au Téléjournal Mauricie du 15 janvier 2011, la journaliste Madeleine Goubau suit le cortège et recueille les impressions des participants.

Le Carnaval de Gentilly revient année après année non seulement grâce à sa popularité, mais également pour la convivialité et l'effervescence qui animent les citoyens.

Des centaines de bénévoles de tous âges s’investissent pendant plusieurs mois afin de faire de l’événement un succès.

Le Carnaval de Gentilly, c’est notre locomotive ici. C’est notre façon de vivre, c’est notre façon d’être avec les gens, de mieux se connaître comme personne qui habite le même coin de pays, et d’être partie prenante du changement. Bénévole

C’est également une affaire de famille comme on le constate dans ce reportage du journaliste Karl Rettino-Parazelli au Téléjournal Mauricie du 11 janvier 2015.

Plusieurs générations poursuivent les traditions dans un esprit de générosité et de fraternité, et trouvent plaisir à perpétuer cette aventure dans laquelle plusieurs ont grandi.

Le clou de la 50e édition du Carnaval de Gentilly se tiendra le samedi 24 novembre 2018 avec la soirée retrouvailles sous le thème « 50 ans de Carnaval : notre histoire ».