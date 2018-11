L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) recommande de cesser de manger de la laitue romaine et des mélanges contenant cette variété en raison d'une éclosion et de multiples cas de contamination à la bactérie E. coli. On rapporte jusqu'à maintenant 15 cas d'infection au Québec et 3 en Ontario. Plusieurs États américains sont également touchés.