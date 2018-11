Sex and the City 3 ne verra jamais le jour en raison du refus de Kim Cattrall, qui interprète le rôle de Samantha Jones, d’y participer.

Dans son balado Origins, le journaliste américain James Andrew Miller dévoile la raison qui a poussé l’actrice canadienne à dire non à un nouveau volet sur grand écran des aventures de Carrie Bradshaw et de ses trois copines.

Mr Big, qui fait battre le coeur de Carrie depuis la première saison de la série, diffusée il y a 20 ans, et qu’elle finit par épouser lors du premier film sorti en 2008, succombe à une crise cardiaque dans sa douche, assez tôt dans le scénario, explique James Andrew Miller. Le film aurait alors raconté comment Carrie se remet de la mort de son mari, plutôt que de porter sur la relation entre les quatre amies.

Mr Big, joué par l'acteur Chris Noth, a plusieurs fois été en couple avec Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker, dans la série Sex and the City. Photo : Getty Images/Getty Images

« Des gens proches de Kim [Cattrall] ont estimé que ce scénario n’avait pas grand-chose à offrir au personnage de Samantha », dit James Andrew Miller dans l'épisode de ce balado consacré à Sex and the City.

Des tensions entre les actrices

L’annulation du projet Sex and the City 3 a été annoncée en septembre 2017. En janvier, l’inimitié entre Sarah Jessica Parker, qui joue le rôle de Carrie Bradshaw, et Kim Cattrall avait éclaté au grand jour lorsque cette dernière avait traité Sarah Jessica Parker d’« hypocrite » sur les réseaux sociaux.

Michael Patrick King, le scénariste et le producteur de la série, mais aussi des deux films, a participé au balado de James Andrew Miller. Il raconte que les tensions entre Kim Cattrall et les trois autres actrices principales datent du début de la série. « Kristin [Davis], Cynthia [Nixon] and Sarah Jessica [Parker] ont formé un groupe et Kim [Cattral] ne s'y est jamais jointe », a-t-il déclaré.

À l’époque, Sarah Jessica Parker était la plus connue des quatre femmes, pour Michael Patrick King, il était donc normal qu'elle soit mieux payée que ses collègues. Il ajoute que la série n'aurait jamais existé sans elle. Une différence de salaire que contestait Kim Cattrall, portée par la grande popularité de son personnage Samantha.

L’actrice canadienne a refusé de prendre part au balado Origins. « Elle a déjà dit tout ce qu’elle avait à dire au sujet de Sex and the City », a indiqué un représentant de Kim Cattrall à James Andrew Miller.