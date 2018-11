Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Roxane Gagné, présidente de l'Association culturelle de la francophonie manitobaine, explique ce changement de nom par le fait que la francophonie au Manitoba a beaucoup changé au cours de ces dernières années. « Elle inclut des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est donc pour mieux les accommoder dans notre communauté francophone », dit-elle.

Tout comme l'expliquait la SFM lorsqu’elle a changé de nom il y a plus d’un an, l’ACFM dit que le changement vise à être plus inclusif.

Guillaume Schirru, un Manitobain originaire de la France, voit cela d'un bon oeil.

De nouveaux arrivants votant lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SFM. Photo : Radio-Canada

Selon lui, ces changements ouvrent les portes de ces organismes aux autres communautés francophones. « Avant, on avait l'impression qu’ils étaient réservés juste aux Franco-Manitobains. Maintenant, pour toutes les personnes qui viennent de l'extérieur du Canada et qui ont à coeur la francophonie, c'est plus inclusif », dit-il.

D'après M. Schirru, le changement permet ainsi à ces communautés de s'identifier aux Franco-Manitobains, d'entrer dans ces organisations et de participer davantage à leurs activités.

Pour sa part, le Manitobain d'origine sénégalaise Ben Maréga pense que c'est un pas dans la bonne direction. Toutefois, il estime qu'il en faut plus.

« Il ne faut pas seulement qu'on change de nom, il faut aussi changer ce qu'on met sur la table. Est-ce que l'Association culturelle de la francophonie manitobaine va organiser demain une soirée pour mettre en exergue la culture ivoirienne, malienne ou sénégalaise? », se demande-t-il.

Selon lui, il est important de dissocier l'aspect identitaire à celui culturel. « Si quelqu'un juge qu'être Franco-Manitobain est une identité, est-ce que moi, qui suis un immigrant venu de l'Afrique, je peux m'identifier comme tel? Personnellement, je suis à l'aise de me définir comme Franco-Manitobain, mais je le dis dans le sens où je suis Manitobain et francophone. »

Pour Ben Maréga, le plus important, c'est faire de la langue française un vecteur culturel comme l'a fait, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Originaire du Sénégal, Ben Maréga est diplômé en administration des affaires de l'USB. Photo : Radio-Canada

Il affirme que s'il ne parlait pas français, il n'aurait peut-être pas fait ses études à l'Université de Saint-Boniface et qu'il n'aurait peut-être pas fait partie de la communauté francophone.

« Le fait que je parle cette langue fait que je peux l'utiliser pour comprendre la culture franco-manitobaine, mais aussi le Franco-Manitobain de souche peut l’utiliser pour comprendre ma culture », indique-t-il.

Ben Maréga pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire aussi bien du côté des immigrants que de la société d’accueil pour que les efforts de rapprochement entre les communautés ne soient pas perdus au bout que de quelques années, voire d’une génération.

Changer pour s'ouvrir davantage

Roxane Gagné soutient que le changement de nom de l'ACFM va s'accompagner d'une plus grande ouverture vers les autres cultures francophones du Manitoba.

Elle indique que l'organisme fait déjà beaucoup pour aller vers les autres communautés francophones. Elle dit que, sous sa présidence, le Comité culturel de Lorette a tenté d'organiser une soirée de danses africaines.

C'est ce genre d'initiative, ajoute-t-elle, que l'ACFM va encourager davantage. « Je pense qu'on va voir un changement dans notre façon d'organiser nos événements », précise-t-elle.

Roxane Gagné dit que l'organisme pourrait par exemple organiser un spectacle africain. Selon elle, c'est de cette façon que l'ACFM et les comités culturels pourront appuyer la francophonie au Manitoba.