Un texte de Tanya Neveu

À compter du 1er décembre, deux trajets express seront offerts 365 jours par année, un à partir de Rouyn-Noranda et l'autre de Montréal.

Les villes de La Sarre, Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda seront desservies par le trajet à destination de Montréal.

Cet ajout a récemment été accepté par la Commission des transports du Québec.

On a trois départs par jour. Celui de l'après-midi, on l'a dédié express. Dans le fond, on a concentré notre service aux plus grandes villes pour éliminer tous les petits arrêts. Ça nous permet de raccourcir notre trajet d'une heure. On le fait en 7h50 , explique le directeur régional pour la division autocars, François Barrette.

Autobus Maheux demandait aussi à la Commission des transports du Québec une réduction des services sur les lignes reliant Rouyn-Noranda à Val-d'Or et à La Sarre.

Ces demandes ont également été acceptées et seront effectives en février 2019.

60 ans et de nouveaux autobus

L'entreprise a aussi annoncé qu'elle investira pour le renouvellement de sa flotte d'autocars.

Ainsi, l'entreprise fera l'acquisition d'un nouveau véhicule tous les 18 mois.

L'un des deux nouveaux autocars d'Autobus Maheux en circulation depuis quelques semaines. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Autobus Maheux soulignait également son 60e anniversaire.

Le président, Pierre Maheux, avait trois ans lors de la fondation de l'entreprise.