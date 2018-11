Un texte de Francis Bouchard

Les bandes rugueuses sont de petites ondulations qui alertent les conducteurs distraits ou somnolents s’ils dérivent dans la voie de circulation inverse grâce au bruit engendré par les pneus.

Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous n’en voyons pas plus, car elles sauvent des vies. Mark Andrews, consultant en sécurité routière

Au début de la décennie, à l’époque où il était chef de la division de la sécurité routière de la Police provinciale de l'Ontario, Mark Andrews a participé à un projet pilote comprenant l’installation de ces bandes rugueuses à certains endroits sur les routes 11, 17 et 69 où plusieurs collisions frontales étaient survenues.

Mark Andrews, ancien chef de la division de la sécurité routière de la PPO pour la région. Photo : CBC/Angela Gemmill

Quelques années plus tard, la PPO avait constaté l’efficacité des bandes rugueuses dans la réduction de collisions mortelles.

Selon Mark Andrews, une seule collision mortelle serait survenue à ces endroits depuis l’installation des bandes rugueuses, et elle a été causée par une manœuvre de dépassement dangereuse.

La bande rugueuse est une évidence. Ça ne coûte pas beaucoup d’argent et c’est une solution simple , affirme M. Andrews.

Par courriel, un porte-parole du ministère des Transports de l’Ontario indique que les bandes rugueuses constituent une mesure de sécurité éprouvée.

Il ajoute que le ministère prend en considération les recommandations de la PPO pour choisir leur emplacement, mais qu’il faut aussi considérer le bruit accru qui peut avoir un impact sur les propriétés avoisinantes.

En ce qui concerne l’aménagement de plus de bandes rugueuses dans le Nord de l’Ontario, le porte-parole indique simplement que le gouvernement est engagé à améliorer le réseau de transport dans la province et qu’il révise présentement tous les projets et les dépenses de l’ancien gouvernement.

Le ministère des Transports évalue le coût d’installation de bandes rugueuses à 2 000 $ par kilomètre.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, 343 personnes ont perdu la vie en 2017 dans des collisions survenues sur les routes qu’elle patrouille. Il s’agit du nombre le plus élevé de décès depuis cinq ans.

La cause la plus importante de ces accidents est la conduite inattentive.