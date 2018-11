Le rétablissement du PCJ, qui permet de soutenir financièrement des Canadiens qui souhaitent avoir accès aux tribunaux pour faire valoir des droits linguistiques ou des droits de la personne, avait été annoncé en février 2017.

Il ne pouvait toutefois pas se pencher sur de nouvelles demandes de financement tant que deux comités d’experts appelés à évaluer leur mérite n’étaient pas constitués. C’est maintenant chose faite, a confirmé la ministre Joly.

« J’aurais aimé que les choses aillent plus rapidement », a-t-elle admis en annonçant le tout depuis le foyer du Parlement mardi après-midi. « On a dû faire affaire avec un processus indépendant qui a été plus long que prévu. »

En septembre dernier, la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) s'était plainte du temps d'attente pour nommer les membres des comités d'experts. « Ce n’est pas nouveau, les droits linguistiques. Je n’arrive pas à comprendre le défi », avait commenté son président, Jean Johnson.

Le processus doit être peaufiné

Dans un communiqué publié parallèlement à l'annonce, Patrimoine canadien a toutefois précisé que « le processus de demande de financement du PCJ sera développé dans les prochaines semaines ».

« Avant d'accepter les demandes, les deux comités d'experts devront élaborer les critères d'admissibilité et les lignes directrices du financement », ajoute-t-on.

Mme Joly n’a pas voulu répondre directement aux journalistes qui lui demandaient si le PCJ pourrait être utilisé pour contester les plus récentes décisions du gouvernement ontarien de Doug Ford qui braquent la communauté franco-ontarienne.

Reniant ses promesses électorales, le premier ministre Ford a annoncé la semaine dernière l'élimination du Commissariat aux services en français et du projet de création de l'Université de l'Ontario français.

Mme Joly a soutenu qu’elle pourrait compromettre les chances des Franco-Ontariens d’obtenir gain de cause si elle se prononçait sur le dossier. Elle s'est contentée de confirmer que le PCJ était « un outil de plus à la disposition de [leur] communauté ».

Les membres du comité d'experts chargé des droits en matière de langues officielles : Emmanuelle Richez, professeure adjointe de science politique, Université de Windsor;

James Shea, chairman/président, Commission scolaire Western Québec School Board;

Thomas Maillet, avocat en pratique privée;

Marie-Claude Rioux, directrice générale, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse;

Johane Tremblay, avocate générale et directrice des Affaires juridiques, Commissariat aux langues officielles (retraitée);

Gilles LeVasseur, avocat et professeur de gestion et de droit, Université d'Ottawa;

André Poulin-Denis, avocat au sein du cabinet Gowling WLG. Les membres du comité d'experts chargé des droits de la personne : Yvonne Peters, avocate spécialisée en droits de la personne et luttant pour l'égalité;

Larry Chartrand, directeur académique, Wiyasiwewin Mikiwahp Native Law Centre, College of Law, Université de la Saskatchewan;

Catherine Dauvergne, doyenne et professeure, Peter A. Allard School of Law, Université de la Colombie-Britannique;

Lucie Lamarche, professeure, Faculté de science politique et de droit, Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal; professeure associée, Université d'Ottawa;

Joanne St. Lewis, professeure adjointe, Section de common law, Faculté de droit, Université d'Ottawa;

Adelle Blackett, professeure de droit titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Droit transnational du travail et développement, Faculté de droit, Université McGill;

Brenda Young, directrice de la justice communautaire, Premières nations des Chippewas de Thames.

Lancé par les libéraux de Pierre Elliott Trudeau en 1978, le PCJ a été aboli par les conservateurs de Brian Mulroney en 1992, avant d'être rétabli en 1994 par le gouvernement libéral de Jean Chrétien.

Il a été supprimé de nouveau en 2006 par les conservateurs de Stephen Harper, avant d'être remplacé par le Programme d’appui aux droits linguistiques, en raison du tollé qui avait suivi cette dernière abolition.

Donnant suite à une promesse électorale du Parti libéral, la ministre de la Justice Judy Wilson-Raybould a finalement confirmé son rétablissement en février 2017.

En plus de couvrir les droits linguistiques prévus par la Charte canadienne des droits et libertés, comme c'était le cas auparavant, le nouveau programme inclut les droits qui sont évoqués dans la Loi sur les langues officielles.

Mme Wilson-Raybould avait annoncé du même coup que le programme serait doté d'une enveloppe de 5 millions de dollars par année, dont un minimum de 1,5 million de dollars consacré à la « clarification » des droits linguistiques.

L'Université d'Ottawa a été désignée responsable du programme en septembre 2017, et Geneviève Boudreau en a été nommée directrice en juin 2018.

Cette dernière avait confirmé la semaine dernière que tout était presque prêt. « On est dans la mise en développement du programme. Nous avons embauché le personnel, nous avons commencé à développer le site web », avait-elle indiqué. « Ce qui nous manque ce sont les membres des comités d’experts qui doivent être nommés par Patrimoine canadien. »

Plus de détails à venir.