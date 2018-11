Un texte de Lyssia Baldini

Saint-Albert

Tuck Everlasting

Si vous pouviez vivre éternellement, le feriez-vous? Basée sur le récit de Natalie Babbit, la pièce Tuck Everlasting raconte l'histoire d'une jeune fille, Winnie Foster, qui ne vit que pour l'aventure. Elle décide de fuir le noyau familial et rencontre sur son chemin Jesse Tuck et sa famille.

La pièce Tuck Everlasting Photo : Courtoisie St. Albert Children's Theatre

Se liant rapidement d'amitié avec la famille, Winnie découvre son secret, celui de la vie éternelle. Elle sera confrontée au choix d'atteindre l'mmortalité, ou non.

x Photo : Courtoisie St. Albert Children's Theatre/Barry Skeates

Le St Albert Children's Theatre, a choisi la pièce pour sa musique, mais aussi pour le message qu'elle partage : l'importance de profiter de chaque moment dont nous disposons.

La pièce Tuck Everlasting est présentée au théâtre Arden, du 22 au 24 novembre, le 30 novembre et le 1er décembre à 19 h 30 et les dimanche 25 novembre et 2 décembre, à 14 h.

Edmonton

Coup de coeur francophone

C'est le dernier spectacle de la tournée Coup de coeur francophone. Les artistes invités sont le Fransaskois Etienne Fletcher et le Québécois Antoine Lachance.

Coup de coeur francophone Photo : Courtoisie Coup de coeur francophone

Natif de Sorel, Antoine Lachance est un artiste multi-instrumentiste depuis plus de 10 ans. Il s'est fait connaître dans plusieurs groupes dont On a créé un monstre. Ses dernières compositions relatent de rudes épreuves qu'il a vécues au cours des dernières années. Son spectacle vous en fera vivre de toutes les couleurs, comme la vie peut le faire!

Étienne Fletcher Photo : Radio-Canada/Claude Dubé

Natif de Régina, Etienne Fletcher est connu pour son style authentique et rafraîchissant, qui va du rock au blues en passant par le folk et le pop, le tout en français et en anglais. Grand gagnant du Chant'Ouest et de Nouvelle Scène en 2015, il a également remporté plusieurs prix au Festival international de la chanson de Granby.

Vous serez choyés en musique, le samedi 24 novembre, à l'auditorium du Campus Saint-Jean, à 19 h 30.

I Eat the Sun and Drink the Rain

Découvrez les chants choraux d'une toute autre façon lors du concert de l'ensemble Pro Coro en compagnie du compositeur et DJ allemand, Sven Helbig.

Concert « I Eat the Sun and Drink the Rain ». Photo : Courtoisie Pro Coro

Oubliez toutes les limites de la musique et vivez une expérience sonore éclatée! Imaginez des chants a cappella accompagnés de sons électroniques et de projections visuelles.

Le concert a lieu le samedi 24 novembre, au Orange Hub, à 19 h 30.

Miss Bennet : Christmas at Pemberley

Miss Bennet : Christmas at Pemberly, des auteures Lauren Gunderson and Margot Melcon, se veut la suite d'Orgueil et préjugés de Jane Austen.

La comédie romantique Miss Bennet est l'une des pièces les plus produites en Amérique en 2017! Photo : Ian Jackson Epic Photography

On y retrouve Mary, un personnage secondaire du roman, une intellectuelle oubliée. Pour ne pas être seule à Noël, Mary se rend à Pemberly pour être avec ses soeurs et se retrouvera dans une relation amoureuse avec le cousin maladroit de M. Darcy, Arthur de Bourgh.

Miss Bennet : Christmas at Pemberly est présentée du 20 novembre au 9 décembre à 19 h 30, au Théâtre Citadel.

Calgary





Beaujolais Nouveau

L’Alliance française de Calgary vous invite à sa première dégustation de vin français de l‘année! Venez découvrir le vin Beaujolais nouveau tout en savourant quelques bons fromages.

Le Beaujolais nouveau est fait de raisins du gamay, produits dans la région du Beaujolais en France. Photo : Alliance française de Calgary

C'est une belle occasion de rencontrer des francophones et d’en plus apprendre sur la culture française.



La soirée a lieu le jeudi 22 novembre à 18h, à l’Alliance française.

The Winners and Losers

La pièce The Winners and Losers est en partie un jeu, mais aussi une conversation, inspirée de notre volonté de vouloir gagner à tout prix.

Valerie Planche et Makambe K. Simamba, les deux protagonistes, sont à différentes étapes de leur vie et débatent plusieurs sujets afin de déterminer ce qui est gagnant ou non.

La pièce The Winners and Losers Photo : Courtoisie Chromatic Theatre

Au fur et à mesure que la discussion devient de plus en plus personnelle, la pièce nous amène à tester les limites de nos croyances profondes.

Seriez-vous prêt à aller jusqu'à briser une amitié pour avoir raison?

La pièce est présentée jusqu'au 25 novembre, au théâtre du Arts Commons, à 19 h 30.

The Hits of The Who with Jeans‘n Classics

Revivez les grands succès du groupe anglais The Who, mais cette fois-ci avec les musiciens du Jeans'n Classic et de l'Orchestre philharmonique!

Le groupe The Who Photo : Orchestre philharmonique

Vous entendrez entre autres Baba O’Reilly et My Generation en version rock philharmonique!

Le concert a lieu le samedi 24 novembre, à la salle Jack Singer, au Arts Commons.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!