Dans une déclaration faite devant les conseillers lors du caucus préparatoire, le maire de Gatineau a soutenu que les membres du conseil municipal ont été indignés d’apprendre la décision du gouvernement ontarien d’abolir le Commissariat aux services en français et de mettre fin au projet de création de l’Université de l’Ontario français .

Maxime Pedneaud-Jobin a souligné que tous les membres du conseil de la Ville de Gatineau tenaient à dénoncer cette décision.

Partout dans le monde, toutes les minorités linguistiques qui s’épanouissent ont en commun de contrôler leurs propres institutions d’enseignement. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a ajouté qu'après des décennies de luttes, la mise en place d'une université francophone en Ontario était une victoire extraordinaire pour la communauté d'expression française. La décision du gouvernement ontarien constitue, pour le français, un recul important , a-t-il poursuivi.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Photo : Radio-Canada

Les combats linguistiques se suivent et se ressemblent

Maxime Pedneaud-Jobin a rappelé un pan de l'histoire qui s'approche de ce que vit la communauté franco-ontarienne depuis ce « jeudi noir » de la semaine dernière.

Il a rappelé que, le 11 janvier 1915, le premier ministre du Québec de l'époque, Lomer Gouin, dénonçait le règlement 17 du gouvernement ontarien, qui interdisait l’usage du français dans les écoles.

[Le premier ministre Gouin] concluait ainsi son discours : ''Au nom des sublimes expressions qu’il a données à la pensée humaine, je demande, pour le verbe français, le droit de résonner aux lèvres des écoliers d’Ontario qui veulent l’apprendre et le parler'' , a raconté M. Pedneaud-Jobin.

Lomer Gouin parlait des écoles primaires, nous parlons aujourd’hui de l’accès à l’université : c’est le même combat. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau