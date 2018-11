La conseillère indépendante du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond occupera un nouveau poste à la Commission de développement économique de la Ville.

La mission de cette Commission est de faire une vigie de l'état du développement économique et de la conjoncture, et de soumettre au conseil municipal des recommandations sur la stratégie à suivre pour favoriser le développement économique, ainsi que sur des actions à entreprendre face aux occasions et aux défis qui peuvent se présenter , peut-on lire sur le site Internet de la Ville.

La conseillère du district de Touraine à Gatineau, Nathalie Lemieux (archives). Photo : Radio-Canada

C'est Nathalie Lemieux, la conseillère du district de Touraine, qui devient la mairesse suppléante de la Ville de Gatineau. C'est ce qu'on a appris lors du caucus préparatoire, mardi.

Mme Lemieux a été élue en 2017, elle en est à son premier mandat à titre de conseillère à la Ville. Membre du club Optimiste de Touraine, elle a oeuvré comme bénévole pour divers organismes, selon le site Internet de la Ville de Gatineau. Elle dispose notamment d'une formation en gestion des affaires.

C'est la conseillère du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, qui prend la place de Mme Lemieux à la tête de la Commission des arts et de la culture. Mme Miron affirme que des actions seront prises pour valoriser le Quartier du Musée maintenant qu'il est protégé par une citation patrimoniale.

Plus de détails à venir