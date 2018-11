Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Daté du mois d’août dernier, l’avis de poursuite civile raconte l’histoire du garçon, qui était en huitième année au moment des faits allégués. Alors qu’il suivait son cours d’éducation physique en même temps qu’une classe de dixième année, l’adolescent affirme avoir été victime d’intimidation à plusieurs reprises de la part d’un élève de cette classe alors que les deux groupes partageaient le vestiaire au début et à la fin du cours. La poursuite fait entre autres référence à un geste en particulier : l’élève intimidateur aurait placé ses organes génitaux sur le visage du jeune pour ensuite faire des mouvements à caractère sexuel.

Dans l’avis de poursuite, le demandeur (la mère du jeune garçon) affirme que le district a fait preuve de négligence à plusieurs égards. Tout d’abord, elle affirme que le DSFNO était au courant que l’élève plus âgé avait déjà intimidé d’autres élèves et n’a pas agi. La poursuite relève aussi le fait que les élèves plus jeunes devaient partager le vestiaire avec les élèves plus vieux et qu’il n’y avait pas de surveillance adéquate.

La mère de la présumée victime n'a pas voulu nous accorder d'entrevue

Réplique du District

Trois mois après avoir reçu l’avis de poursuite, le district scolaire a déposé sa réponse aux accusations. Dans ce document, le district scolaire nie les faits qui lui sont reprochés. Il affirme avoir réagi rapidement après avoir appris les faits, notamment en contactant la Force policière de Grand-Sault et en suspendant l'intimidateur présumé pour quelques jours.

Le DSFNO soutient que ses méthodes de prévention de l’intimidation et de surveillance des élèves sont adéquates. De plus, il affirme n’avoir jamais été au courant que l’adolescent plus âgé avait intimidé d’autres élèves de la polyvalente. Le District n’a pas voulu émettre de commentaires supplémentaires.

L’intimidateur allégué est lui aussi visé par la poursuite. Il a présenté un avis de défense, mais n'a pas encore déposé de document de défense.

Accusation au criminel

L'adolescent visé par cette poursuite a également dû répondre à une accusation au criminel dans ce dossier. En mars dernier, il a plaidé coupable à une accusation d’avoir exhibé ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de 16 ans. Il a obtenu sa peine en juin dernier. Elle comprend une période de probation de 12 mois et 80 heures de travaux communautaires. Il devait également écrire une lettre d’excuses à la victime et s’abstenir de communiquer avec lui.