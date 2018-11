Tout a commencé dans un arrêt pour camion au nord de Saskatoon, à 4 h, le 7 novembre. Un électricien, Gary, voit un homme vêtu d’un chandail d’un capuchon à côté de la porte de sa camionnette. Il ouvre sa fenêtre et demande à l’homme s’il peut l’aider. CBC a décidé de ne pas dévoiler le nom de famille de l'électricien.

« Il m’a dit "Il fait vraiment froid et votre camion roule, pourriez-vous me permettre de monter et de me réchauffer?" », raconte Gary, qui a accédé à la requête.

L’homme lui demande alors de l’amener à North Battleford, mais Gary lui explique qu’il doit se rendre ailleurs pour le travail et qu'il ne peut pas l’aider. L’homme soulève alors un fusil et lui dit : « Je ne te demande pas à nouveau, je te le dis. Tu m’amènes à North Battleford. »

L’homme armé prend le volant.

« Je savais que ce n’était pas vraiment un conducteur, observe Gary. J’ignore s’il avait déjà conduit auparavant, puisqu’il roulait sur toute la largeur de la route et qu’il allait à 145-150 km/h. »

Puis, le coup de feu est parti.

« Du sang partout »

« C’était assourdissant, se rappelle l'électricien. Je pouvais voir tous les plombs et les étincelles sortir du canon. »

Les deux hommes luttent pour le contrôle du volant et du levier de vitesse. Gary dit avoir été capable de reprendre le contrôle et de stationner la camionnette sur l’accotement, à une cinquantaine de kilomètres de Saskatoon.

L’homme blessé commence à perdre conscience en marmonnant.

Gary saute du véhicule et se précipite du côté du conducteur.

« J’ai regardé le sol et je pouvais voir du sang partout, et le fusil était toujours là », dit-il.

L'électricien dit avoir saisi l’arme, qu’il a lancée dans l’obscurité, à l’arrière de la camionnette. Puis il s’est tourné vers son agresseur.

« Je l’ai pris et je l’ai traîné jusqu’à l’arrière de la camionnette, et je l’ai placé sur le sol très gentiment », dit-il.

Il affirme avoir conduit le véhicule sur l’autoroute avec les clignotants et appelé la police.

Le suspect à l’hôpital

La Gendarmerie royale du Canada a déposé des accusations associées à l'enlèvement et à l'extorsion avec une arme à feu contre un homme de 31 ans. Ce dernier récupère de ses blessures à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon, où il est en garde à vue.

Il doit comparaître en cour le 28 novembre prochain.

Avec les informations obtenues par Dan Zakreski, CBC News