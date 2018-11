Un article de Camille Gris Roy

Le discours du Trône, lu en chambre par la lieutenante-gouverneure du Manitoba Janice Filmon, énonce les intentions du gouvernement pour la prochaine session législative.

Le gouvernement propose un chapitre sur les familles, et plus spécifiquement pour les victimes de violence conjugale qui sont concernées par deux projets pilotes.

Tout d'abord, avec la mise en place d'un programme des travailleurs de soutien familal qui devrait aider les plaignants dans une relation violente à s'orienter dans le processus du tribunal de la famille. La province veut aussi faciliter la participation des victimes au processus de justice réparatrice.

« Trop souvent, les besoins des victimes ont été négligés alors que leurs partenaires profitent des programmes de justice réparatrice et de déjudiciarisation », peut-on lire dans le discours.

Sur le plan du droit de la famille, le gouvernement va aussi tester à Winnipeg un service de résolution familiale, qui serait « le premier du genre au Canada ». Il s'agirait d'une sorte de guichet unique pour aider les familles à naviguer parmi les ressources et obtenir de meilleurs délais.

Parmi les nouvelles mesures, le gouvernement annonce aussi qu’il interrompra le développement du secteur des jeux d’argent avant de terminer un examen complet à ce sujet. Par ailleurs, il compte mettre en place un programme d'interdiction immédiate de conduite pour les conducteurs avec facultés affaiblies.

La francophonie mentionnée

Il n'y a pas de nouvelles mesures concernant la francophonie dans ce discours, mais dans un paragraphe le gouvernement reconnaît l'importance « que tous les secteurs gouvernementaux collaborent avec notre communauté francophone grandissante et la consultent ». « Une francophonie forte veut dire un Manitoba fort », est-il écrit.

La province souligne le travail du Conseil consultatif et du Secrétariat aux affaires francophones et rappelle que toutes les entités et ministères gouvernementaux ont maintenant terminé et adopté leurs nouveaux plans stratégiques sur les services en français.

Poursuivre le travail

Le gouvernement réitère ses intentions à plusieurs niveaux, par exemple sur la modernisation de la fonction publique. Les progressistes-conservateurs présenteront un projet de loi à ce sujet pour mieux harmoniser la fonction publique mais aussi favoriser un milieu de travail sécuritaire et sans harcèlement.

En santé, la province poursuit ses réformes. Après la réduction déjà enclenchée des frais d'ambulance, le gouvernement présentera un plan pour réduire les temps d'attente pour des interventions comme le remplacement d'articulation, les opérations de la cataracte et l'imagerie utilisée pour faire des diagnostiques.

La province établira aussi un Plan services cliniques et préventifs, prévu pour l'été prochain.

Sur la santé mentale, la province dit qu'elle élabore un plan en réponse au rapport Virgo, présenté plus tôt cette année.

Le gouvernement dit aussi vouloir poursuivre les efforts pour le traitement des dépendances, après l'ouverture de plusieurs cliniques d'accès rapide, mais ne mentionne pas spécifiquement la crise de la métamphétamine qui sévit au Manitoba.

En éducation, là aussi la province rappelle son intention de lancer une réévaluation complète du système. Une commission sur l'enseignement de la maternelle à la 12e année se penchera là-dessus.

Enfin sur le plan du développement économique, le gouvernement devrait bientôt lancer un plan d'action attendu, basé sur le rapport de deux consultants qui avaient été embauchés pour commencer le travail, Dave Angus et Barb Gamey.

Pour ce qui est du développement du Nord en particulier, la province dit poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie Objectif Nord, et créée une entité directrice pour l'appuyer. La province souhaite aussi explorer davantage les possibilités dans l'industrie minière.

Autres mesures :