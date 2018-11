Une accumulation de neige de 15 à 25 cm est prévue pour Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick, où elle a déjà commencé à tomber sur certains secteurs de la région.

La région de Fredericton en pourrait quant à elle voir tomber environ 10 cm de neige.

Des vents du nord-est allant entre 20 km/h et 40 km/h sont également attendus dans toute la province.

Environnement Canada a indiqué que les précipitations de neige devraient faiblir graduellement en averses de neige d'ici mercredi matin.

Vendredi dernier, des régions du Nouveau-Brunswick ont été touchées par de la pluie verglaçante, des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h et une accumulation de 25 cm de neige.

La plupart des écoles de la province ont été fermées et certaines rues de la ville de Saint-Jean ont été fermées.

Chutes de neige au nord de la Nouvelle-Écosse

Un avertissement de neige d’Environnement Canada est en vigueur dans plusieurs comtés du nord de la Nouvelle-Écosse, où on prévoit jusqu’à 15 cm de neige.

Les précipitations commenceront sous forme de pluie mardi après-midi avant de se changer en neige en soirée.

Dans le comté de Cumberland, une accumulation totale de 15 à 20 cm est prévue.

15 cm de neige attendus à l’Île-du-Prince-Édouard

Environnement Canada a étendu l'avertissement de neige à l'Île-du-Prince-Édouard, mais dans l'ouest de la province seulement, mardi soir et au courant de la nuit.

Les insulaires devraient s'attendre à 15 cm de neige dans les comtés de Prince et de Queens. Dans le comté de Kings, une quantité importante de pluie est aussi attendue.

Tempête dans le nord de Terre-Neuve-et-Labrador

Un avertissement de tempête hivernale pour le nord de la péninsule de Terre-Neuve a aussi été émis par Environnement Canada.

De la neige commencera à tomber mardi soir et deviendra plus forte par moments durant la journée de mercredi.

Sur la côte est du Labrador, de la neige forte, des vents forts et une visibilité presque nulle dans la poudrerie commenceront mercredi après-midi et persisteront dans la soirée et la nuit de mercredi à jeudi.

On prévoit un total de 15 à 25 cm de neige, tout dépendant des endroits.

L’agence fédérale précise que les conditions météorologiques rendront les déplacements difficiles.