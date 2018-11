Ces deux régions sont particulièrement touchées parce qu'elles sont desservies par Toronto.

La centrale de triage de Toronto risque d'être pleine d'ici la fin de semaine, empêchant ainsi la circulation de courrier, selon Postes Canada.

La société d'État explique qu'elle sera incapable d'aller chercher le courrier et de le trier, parce qu'il n'y a plus de place et qu'elle manque de camionnettes.

Ces retards, selon Postes Canada, vont durer jusqu'à la fin janvier.

Mike Duquette, le président du syndicat des employés de Postes Canada à Scarborough, soutient que la grève tournante continuera jusqu'à ce que la santé et la sécurité des travailleurs soient prises en compte et qu'on arrête de forcer les facteurs à faire des heures supplémentaires.

Une accumulation de courrier

À travers le pays, il s'est créé une accumulation de courrier monstre.

La situation risque de s'aggraver en raison du Black Friday et du Cyber Monday, deux événements au cours desquels les gens peuvent acheter à prix réduit.

Par le passé, Postes Canada mettait plus de gens à l'horaire durant cette période, mais cela n'est pas possible cette année, selon la société d'État.

Mardi est la sixième journée consécutive où les employés de Scarborough sont en grève , selon M. Duquette.

Cela représente environ 332 employés.

De plus, 132 000 adresses n'ont pas été desservies mardi.

Le ministère du Travail réagit face à la grève

Véronique Simard, une porte-parole de la ministre du Travail Patty Hajdu, affirme que le gouvernement fédéral continue de travailler avec la direction et le syndicat de Postes Canada afin que les deux partis trouvent un terrain d'entente.

Les deux partis sont en discussions depuis près d'un an , dit-elle.

Selon elle, les Canadiens et les commerces dépendent plus que jamais du service de la poste pendant la saison des fêtes, qui est à nos portes.