Regards croisés sur le maintien à domicile des personnes dépendantes

Françoise Morissette est malade et ne peut pas demeurer chez elle sans l'aide et le soutien d'une préposée à l'entretien ménager. C'est Fleur-Ange Michaud qui, depuis sept ans, vient toutes les semaines faire son entretien ménager. Regards croisés entre une bénéficiaire et une préposée qui nous dévoilent l'utilité sociale et les enjeux de ce métier.

Une chronique de Jean-Pierre Perouma

Françoise l’affirme, c’est Fleur-Ange qui fait que je peux rester à la maison . Mais l’utilité de Fleur-Ange dépasse la réalisation des tâches ménagères.

Quand elle vient […], ça fait oublier [m]es douleurs et [m]on mal. Françoise Morissette, bénéficiaire

Les mains de Fleur-Ange Michaud et Françoise Morissette. Photo : Jean-Pierre Pérouma

C’est ce sentiment d’être utile aux autres qui fait que Fleur-Ange est encore préposée à l’entretien ménager après 15 années de métier.

Mon travail est valorisant parce que je me sens utile, je me sens aider des gens. Fleur-Ange Michaud, préposée à l'entretien ménager

Selon Fleur-Ange, la présence des préposés est parfois la seule visite qu’ils (les bénéficiaires) ont dans la semaine . Des liens d’amitié se tissent parfois entre préposés et bénéficiaires. Fleur-Ange explique alors que le métier est ponctué de « deuils » et de « déchirures » quand vient le temps pour un bénéficiaire de quitter le domicile ou qu’il décède.

Françoise et Fleur-Ange expliquent que ce métier est à valoriser pour permettre d’attirer plus de jeunes. Outre la reconnaissance de l’utilité sociale, Françoise et Fleur-Ange expliquent qu’une valorisation des salaires est importante.

Pour l’amour et l’aide qu’ils donnent [...], ça vaudrait beaucoup plus que ça. Françoise Morissette, bénéficiaire

Fleur-Ange cumule 15 années d’expérience. Elle nous parle de sa rémunération.

Je suis au top, je suis à 13.50 dollars de l’heure. Fleur-Ange Michaud, préposée à l'entretien ménager

Une boule d'amitié offerte par Fleur-Ange Michaud à Françoise Morissette. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Ce qui demeure certain pour Fleur-Ange c’est que malgré que la paye est plus petite, je me sens mieux . L’utilité sociale et la qualité de vie prédominent dans sa vie.

La question du maintien à domicile se complexifie avec le vieillissement de la population et l’accès aux services en région. À cette question s'ajoute la question du financement des organismes qui œuvrent dans ce domaine. Comment prendre soin de ceux qui ont bâti le Québec dans ce contexte?