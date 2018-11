Un texte de Dominique Lévesque

En 2016, année sur laquelle le Bulletin de la pauvreté des enfants de la Colombie-Britannique est basé, 172 550 enfants vivaient dans la pauvreté.

Une situation très décevante, déclare Adrienne Montani, la coordinatrice provinciale de First Call, qui étudie les conditions de vie des enfants de la Colombie-Britannique depuis deux décennies.

Bulletin sur la pauvreté des enfants de la C.-B. ( basé sur l'année 2016 ) moyenne provinciale d'enfants vivant dans la pauvreté : 20,3 %

nombre enfants dans des familles qui reçoivent de l'aide sociale : plus de 36 000

groupes d'enfants les plus à risque : enfants autochtones, nouveaux arrivants et membres de minorités

revenu annuel médian pour un parent célibataire : 11 000 $ sous le seuil de la pauvreté

revenu annuel médian pour une famille de 4 : 13 000 $ sous le seuil de la pauvreté

Lueur d'espoir

Les gouvernements fédéral et provincial ont tous les deux pris des mesures dans la bonne direction, affirme Adrienne Montani. « Une allocation canadienne pour enfants plus généreuse, mise en place en 2016, a aidé des enfants à sortir de la pauvreté, » explique-t-elle. L'organisme First Call va surveiller attentivement le budget 2019 de la Colombie-Britannique pour voir si les stratégies et délais prévus dans la première stratégie nationale de réduction de la pauvreté y seront inclus.