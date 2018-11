Avec les informations de Karine Mateu

Christine Moore voulait connaître la position du gouvernement fédéral.

Rappelons que NAV Canada veut réduire les services de nuit à l'aéroport de Rouyn-Noranda, ce que déplorent les élus et plusieurs transporteurs.

Malgré la mobilisation des acteurs économiques et politiques de l'Abitibi-Témiscamingue, la protestation des transporteurs aériens et la démonstration des impacts dévastateurs sur le développement économique et touristique de l'Abitibi-Témiscamingue, NAV Canada continue de défendre ses recommandations visant à fermer les services de nuit des FSS à l'aéroport de Rouyn-Noranda , a lancé Christine Moore.

NAV Canada avoue que cette fermeture représenterait des économies de bouts de chandelles. Est-ce que le ministre des Transports, malgré l'opposition, unanime compte suivre les recommandations de Nav Canada? , a-t-elle questionné.

Le ministre des Transports Marc Garneau lui a livré cette réponse : Et à la demande de Transport Canada, NAV Can a entrepris un deuxième examen de la situation particulière qui existe à Rouyn-Noranda. Cette étude est en cours en ce moment et nous serons bientôt les résultats de cette enquête .