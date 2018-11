un texte de Gilles Munger

Dans son rapport de l'automne 2018, le vérificateur se fait sévère à l'égard du gouvernement dans le dossier de l'acquisition de CF-18 usagés de l'Australie, mais aussi quant à la pénurie de personnel sur les bases militaires comme celle de Bagotville.

Le vérificateur constate que l'acquisition de 18 avions usagés pour 1 milliard de dollars, avions qui s'ajouteraient aux 76 appareils existants, « ne réglera pas les faiblesses fondamentales de la flotte, le déclin de la capacité de combat des aéronefs et la pénurie de personnel ».

Techniciens et pilotes peu nombreux

Selon les données de la défense nationale du printemps dernier, 22 % des postes de techniciens dans les escadrons de CF-18 à Bagotville et à Cold Lake en Alberta étaient vacants ou occupés par des techniciens peu qualifiés.

Le vérificateur général constate que l'Aviation royale canadienne dispose de seulement 64 % des pilotes de CF-18 qualifiés dont elle a besoin.

Si les pilotes de cet appareil continuent de quitter l'Aviation royale canadienne à ce rythme, il n'y aura pas assez de pilotes expérimentés pour former la prochaine génération de pilotes de chasse. Rapport du vérificateur général du Canada, novembre 2018

Des appareils désuets

Le vérificateur constate d'autre part que la capacité de combat des CF-18 n'a pas été améliorée de façon significative depuis 10 ans. « Si la flotte n'est pas modernisée, les CF-18 deviendront plus vulnérables à mesure que des avions de chasse et des systèmes de défense aérienne avancés seront mis au point et utilisés par d'autres pays. »

La défense nationale prévoit dépenser 1,2 milliard de dollars pour prolonger la durée de vie des vieux avions de chasse jusqu'en 2032. Cette somme n'inclut pas les coûts de l'amélioration de la capacité de combat des aéronefs.

Réponse de la défense nationale

Le vérificateur général souligne dans son rapport que la défense nationale accepte ses recommandations.

Elle évalue actuellement comment améliorer le recrutement des techniciens et des pilotes et comment mettre à niveau les appareils pour les rendre plus aptes au combat.