Un texte de Laurence Royer avec les informations d’Olivier Roy-Martin

François Corriveau est le premier à avoir déposé son bulletin de candidature pour tenter de devenir candidat pour le Parti conservateur aux élections fédérales de 2019. Toutefois, le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault, a aussi affirmé vouloir participer à la course à l’investiture du Parti.

François Corriveau souhaite que la Côte-Nord fasse davantage parler d’elle au parlement. Pour y parvenir, il croit que la circonscription, qui englobe l’ensemble de la région, doit appartenir à un parti qui a plus de pouvoir à Ottawa que le Bloc Québécois.