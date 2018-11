Ce groupe de lacs était précédemment nommé lac Killsquaw, soit « tuer des femmes autochtones ». Ce nom, jugé offensant, n’a pas sa place en Saskatchewan ni au Canada, selon le gouvernement de la province. Squaw est un terme péjoratif et désuet pour dire « femme autochtone ».

Désormais, ce groupe de lacs s'appelle lacs Kikiskitotawânawak Iskêwak, ce qui se traduit en langue crie par « Nous honorons les femmes ». « Ce changement reconnaîtra et rendra hommage aux femmes cries qui ont perdu la vie dans cette région au 19e siècle, avec un nom qui reflète mieux la langue et la culture de celles qui sont commémorées », affirme Gene Makowsky, ministre provincial des Parcs, de la Culture et des Sports dans un communiqué de presse.

Kellie Wuttunee, de la Première Nation Red Pheasant, est celle qui en a fait la proposition. Le choix a ensuite été validé par les Aînés de Red Pheasant.

Les mots sont puissants. Les noms sont puissants. Kellie Wuttunee

« Le nom précédent était préjudiciable et portait atteinte à la fierté et à l’estime de soi des peuples autochtones, déclare Kellie Wuttunee dans le communiqué. En changeant le nom, nous donnons la parole à ceux qui ont été réduits au silence. »