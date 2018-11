Un texte de Jonathan Jobin en collaboration avec CBC

Rose est puni pour avoir bousculé un officiel après un plaqué qui lui avait déjà coûté une pénalité en fin de première demie du match contre les Tiger-Cats, finalement remporté 46-27 par Ottawa. La LCF mentionne avoir bien réfléchi avant d'imposer la sanction au joueur du Rouge et Noir en raison de l'enjeu particulier du dernier match de la saison 2018.

Nous sommes extrêmement réticents à prendre des mesures qui pourraient empêcher un athlète de se joindre à ses coéquipiers pour ce qui pourrait être le match le plus important de sa vie. Mais [...] si nous ne parvenons pas à envoyer un signal fort en cas de violence physique envers un officiel, quelles que soient les circonstances, nous risquons d’envoyer le mauvais message aux athlètes de notre ligue , a écrit la LCF dans un communiqué.

La Ligue ajoute qu'il faut s'assurer du respect des officiels en toute circonstance. Les officiels jouent un rôle important dans la compétition sportive et sont responsables de son intégrité. Bien que leurs contributions ne soient trop souvent pas appréciées à leur juste valeur, nous ne pouvons pas permettre le manque de respect, ou pire, la violence, envers eux.

L'organisation n'était pas au courant de la décision de la Ligue au moment de rencontrer les médias avant le départ pour Edmonton. L'entraîneur Rick Campbell avait quand même mentionné se préparer à une telle décision. Je me prépare comme si nous avions un joueur blessé. Nous aimerions l'avoir sur le terrain. Mais, nous avons plusieurs joueurs défensifs qui peuvent prendre la relève et qui sont prêts à jouer. L'équipe est prête à jouer, peu importe la décision , a dit le pilote du Rouge et Noir.

J’espère que je vais pouvoir jouer dans le match de la coupe Grey avec mes coéquipiers , avait plus tôt affirmé le numéro 9, qui avait intercepté une passe de Jeremiah Masoli moins d’une minute avant l’escarmouche. J’ai tenté de rester loin des pénalités cette année, j’espère [que la LCF] me laissera jouer , avait-il dit.

L'équipe d'Ottawa va affronter les Stampeders de Calgary dimanche. Ce sera une reprise de l'affrontement de 2016, qu'Ottawa avait remporté, et une 3e participation du Rouge et Noir, en 4 ans, à la grande finale de la LCF.

Appel possible

La cause pourrait être portée en appel devant un médiateur avant le match fatidique de dimanche. Si Jonathan Rose ne remporte pas cet appel, il est attendu que Justin Howell prenne sa place au sein de la formation du Rouge et Noir.

Un joueur étoile en 2016 ainsi que cette saison, M. Rose a dit que beaucoup de choses se passaient durant l’altercation et qu’il n’avait pas poussé l’officiel de façon intentionnelle.