Un texte de Thomas Deshaies

Il y a quatre aires protégées et 80 refuges biologiques sur le territoire de la Ville de Senneterre, ce qui en ferait un endroit « tout désigné » pour voir naître un tel projet selon le maire, Jean-Maurice Matte.

Senneterre est comme au centre d'un réseau important d'aires protégées , souligne-t-il.

Ce projet viendrait répondre à une préoccupation de longue date des élus de Senneterre.

Ce qu'on a toujours demandé au gouvernement du Québec, c'est de trouver une façon de mettre en valeur ces nouveaux territoires protégés, de les mettre en valeur auprès de la population , explique M. Matte.

C'est bien beau de protéger les territoires et de leur donner une valeur écologique, mais si on fait juste mettre une cloche de verre puis on ne s'en occupe plus, on ne joue pas notre rôle éducatif. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Le centre aurait pour principal objectif de transmettre des connaissances aux citoyens sur le rôle des aires protégées. En plus d'être un centre interactif, des visites sur le terrain seraient offertes.

On veut aussi que ça devienne un incontournable pour les stages universitaires, pour les étudiants , ajoute M. Matte.

Volonté politique

Le maire de Senneterre affirme que l'idée du projet a reçu un accueil assez favorable des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, mais qu'il ne pourra se réaliser sans une réelle volonté politique.

Vous savez qu'au ministère de l'Environnement, il n'y a pas beaucoup de budgets , affirme M. Matte.

Donc, ça devient plus une question de volonté politique. Est-ce qu'au niveau de la ministre Chassé (ministre de L'Environnement), il y a de l'appétit pour former, éduquer et promouvoir des aires protégées? »

On espère qu'a la lumière de l'argumentaire qu'on va déposer, on va leur [gouvernement du Québec] donner faim. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Il s'agirait d'un excellent moyen pour le gouvernement Legault de démontrer concrètement son intérêt envers la protection de l'environnement, selon M. Matte.