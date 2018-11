Plus de 700 bénévoles vont solliciter les automobilistes à Québec et Lévis et à certains arrêts d'autobus du RTC.

Des bénévoles seront aussi présents dans les centres commerciaux Laurier Québec et Place Sainte-Foy.

Une des façons aussi de soutenir Moisson Québec est d'acheter cette année un des 10 000 pâtés à la viande de La Boucherie Le Boucan, en vente dans les supermarchés Maxi de Québec au coût de 12 $.

Tous les profits sont remis à la banque alimentaire de Moisson Québec.

Les responsables rappellent que chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées.