par Alexandra Parent

Les entreprises qui planifient des projets d’exploitation sur des territoires ancestraux autochtones ont avantage à entretenir de bonnes relations avec les nations concernées.

L’Office national de l’énergie (ONÉ) ou le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (le BAPE) les poussent à le faire. Mais au final, les gouvernements provinciaux et fédéral demeurent jusqu’à la toute fin responsables de veiller à ce que les intérêts des Premières Nations soient considérés adéquatement.

Cet été, dans un jugement qui a annulé l’autorisation du projet d’expansion du pipeline Trans Mountain, la Cour d’appel fédérale a rappelé combien cette dynamique de consultation à plusieurs niveaux peut être aussi complexe que cruciale.

Les pipelines de gaz naturel, appelés « gazoducs », et les pipelines de pétroles, appelés « oléoducs », sont similaires : ce sont des canalisations en acier, enfouies dans le sol, qui transportent des liquides de pressions différentes. Ils demandent tous deux l’installation de stations, en surface, à intervalles précis. (Source : Ressources naturelles Canada)

En quoi consiste la consultation?

Les tribunaux ont établi que le gouvernement, ou « la Couronne » ont le devoir de consulter les Autochtones pour éviter que leurs droits ancestraux ou issus de traités, protégés par la Constitution canadienne, soient menacés.

L’intervention de la Couronne dans le but que soit respecté « le devoir de consulter » repose sur deux critères :

1. La Couronne doit avoir connaissance, ou soupçonner l’existence, possible ou avérée, d’un droit ancestral ou issu de traités. On parle par exemple d’une pratique, d’une coutume qui fait partie intégrante de la culture distinctive d’une Première Nation.

2. Des mesures susceptibles de nuire à l’exercice de ces droits doivent être envisagées.

Quand ces conditions sont réunies, la Couronne doit aussi déterminer le degré de consultation requis. Une simple lettre et quelques rencontres de discussions suffiront-elles, ou faudra-t-il négocier davantage et modifier le projet, pour tenter d’obtenir un consentement ?

Deux facteurs doivent être considérés par le ou les gouvernements concernés :

1. La « solidité » du droit en jeu. Parle-t-on par exemple de droits ancestraux reconnus par un traité ou par une décision de la Cour ?

2. La gravité des dommages potentiellement encourus. S’il est question d’un droit ancestral de pêche et que le projet demande de détourner la rivière, l’exercice du droit ancestral risque d’être très fortement affecté.

L’aspect procédural de la consultation

L’aspect procédural de la consultation peut, dans certains cas, être effectué par un organisme administratif, comme l’Office national de l’énergie sur la scène fédérale.

Dans le dossier du pipeline Trans Mountain, plus d’une centaine de groupes autochtones avaient été identifiés comme pouvant possiblement être affectés par le projet.

Ottawa leur a écrit qu’il s’en remettrait « dans la mesure du possible » au processus de l’ONÉ pour mener les consultations. Après les audiences, le fédéral devait tout de même examiner le dossier et combler les lacunes qui auraient pu subsister dans le processus de consultation avant de rendre sa décision.

Même s’il y a eu plusieurs échanges entre des représentants de la Couronne et les Autochtones, le tribunal a considéré que de trop nombreuses questions étaient restées sans réponse.

Comme l’a souligné la Cour, « [u]n véritable dialogue nécessite la présence, pour représenter le Canada, de quelqu’un qui est habilité à faire plus que prendre des notes ». Cela n’a pas été le cas, même si les « préoccupations des demandeurs autochtones étaient très précises et circonscrites », et que cela aurait dû faciliter le dialogue.

La juge Eleanor Dawson a aussi écrit qu’ « [u]ne véritable consultation ne vise pas simplement à donner aux Autochtones ‘l’occasion de se défouler’ avant que la Couronne fasse ce qu’elle avait toujours eu l’intention de faire. »

Ottawa n’ira pas en appel de cette décision. Il a demandé à l’ONÉ de reprendre ses travaux. Le fédéral a retenu les services de l’ancien juge de la Cour suprême du Canada, Frank Iacobucci, pour piloter les consultations.

Un processus imparfait

Le rapport de l’ONÉ avait aussi été jugé « vicié » parce que les effets du transport maritime relié au projet n’avaient pas été adéquatement considérés.

Au Québec, des voix se sont élevées pour demander que le projet de gazoduc soit analysé conjointement avec celui de l’usine de liquéfaction d’Énergie Saguenay, où sera acheminé le gaz naturel avant d’être exporté par bateau. Que cela se fasse ou non, la Cour fédérale d’appel a souligné que les effets cumulatifs d’un projet peuvent être pertinents pour évaluer l’étendue de l’obligation de consulter requise.

Les processus de consultation sont donc aussi nombreux et diversifiés qu’il y a de projets et de nations concernées, mais une constante demeure : l’importance d’entretenir une réelle volonté de non seulement dialoguer avec les nations autochtones, mais aussi de se comprendre.