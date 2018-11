Jusqu'à maintenant, ces deux services donnaient aux étudiants la possibilité de consulter un spécialiste en santé mentale.

Mais, le système était engorgé et les étudiants ne savaient pas vers quel service se tournait pour obtenir un premier rendez-vous, explique Jennie Massey, vice-présidente du conseil étudiant.

Dans le nouveau système, les étudiants n'auront qu'à se rendre à un endroit pour recevoir tous leurs soins et se faire conseiller sur la meilleure marche à suivre après le triage. Jennie Massey, vice-présidente du conseil étudiant de l'Université Western

Des besoins en hausse

Selon la jeune femme, concentrer l'aide en santé mentale dans les universités reflète la demande croissante de la part d'étudiants partout au pays.

Ce que nous constatons, c'est que les étudiants ont de plus en plus besoin d'accéder à un soutien en santé mentale et que nous pouvons faire quelque chose en tant que communauté pour aider à atténuer la crise de santé mentale des étudiants et faire les choses de façon plus proactive , explique-t-elle.

À l'Université Western, les services en santé mentale aux étudiants reçoivent 15 000 visites chaque année.

L'investissement de 20 millions va permettre la rénovation du Thames Hall où sera situé le nouveau service.

Les travaux commenceront en 2019. L'ouverture des nouveaux locaux est prévue pour 2021.