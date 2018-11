Windsor fait preuve de leadership à l'échelle nationale , a déclaré la présidente de la campagne 20 000 foyers, Marie Morrison.

La présidente de l’initiative, qui vise à mettre fin à l’itinérance chronique et à héberger 20 000 personnes vulnérables d'ici 2020, participait à un panel sur les mythes de l’itinérance dans le cadre du forum.

Mme Morrison a salué le projet des Services de police de Windsor et de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui ont conçu des trousses pour mieux éduquer le public et réduire la stigmatisation des sans-abris.

Windsor : pôle pour les sans-abris?

L’idée que des personnes sans-abri soient expédiées à Windsor a aussi été abordée par le groupe, qui l’a qualifiée de mythe .

Selon Marie Morrison, toutes les communautés du Canada auraient également le sentiment que les sans-abris sont expédiés dans leurs villes.

Ce que nous constatons le plus souvent, c'est que les gens vont s'installer dans des communautés où ils ont la possibilité d'obtenir un emploi , a déclaré Morrison.

Donna Roy, gestionnaire du centre jeunesse, croit que l'augmentation du nombre de sans-abris à Windsor s’explique par différentes raisons.

Le climat est plus clément, leurs dollars ont plus de valeur et il existe de meilleurs soutiens dans le domaine , a-t-elle suggéré.

La Journée nationale du logement est le 22 novembre.