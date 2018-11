Les jeunes de l’école Curé-Hébert d’Hébertville participent à une expédition de cinq jours en autonomie complète en forêt à l’occasion d’un laboratoire axé sur la persévérance scolaire.

Le Conseil régional de prévention scolaire (CRÉPAS) est à l’origine du projet.

C’est pour sortir un peu de l'école puis savoir se débrouiller un peu en forêt aussi. Audrey Turgeon, élève de l’école secondaire Curé-Hébert

Faire le point

La sortie de plein air, nommée Le Point, est chapeautée par des étudiants en intervention par la nature et l’aventure de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Rendu à leur âge, secondaire trois, quatre, c'est comme un moment aussi où il faut trouver la motivation. On se dit : "on est à l'école à cause de nos parents, mais un jour va falloir trouver pourquoi nous, on est là" , raconte Caroline Desforges, diplômée en intervention par la nature et l’aventure de l’UQAC.

C'est une occasion de sortir de leur zone de confort pour eux. C'est une occasion aussi de se retrouver dans un contexte qui est la nature qui est propice à l'introspection , croit l’étudiant universitaire Frédéric Éthier.

L'étudiant à l'UQAC Frédéric Éthier et l'enseignant à l'école Curé-Hébert Pierre-Olivier Guénette accompagnent les jeunes en randonnée. Photo : Radio-Canada/Gilles Munger

Les enseignants ont sauté dans l’aventure à pieds joints.

Je pense qu'on va aller sortir peut-être des forces que les jeunes n'ont pas nécessairement développées ou vues encore jusqu'à maintenant dans leur parcours scolaire , estime Carolane O’Brien.

Dehors pour cinq nuits

Les jeunes ont préparé leurs bagages pour faire du camping d’hiver durant cinq jours.

Les premières nuits, le groupe dormira dans des refuges et des grandes tentes chauffées.

Une partie va être dans des tentes ordinaires, pas de chauffage, pas de bois. Après ça, éventuellement, il va y avoir un solo où c'est eux autres mêmes qui vont construire leur abri où ils vont défier le froid. Caroline Desforges, enseignante à l’UQAC

