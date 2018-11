La Coupe Grey devrait attirer des milliers de visiteurs dans la capitale albertaine au cours des prochains jours, une situation qui complique la vie de gens qui travaillent au centre-ville comme le mécanicien d'ascenseur, Jeff Mitchell.

« La circulation et le stationnement sont perturbés par les évènements qui précèdent ce match de football, dit-il. Des milliers de personnes travaillent ici [au centre-ville] tout le temps », affirme M. Mitchell.

Il indique que son trajet matinal au centre-ville est rallongé de 20 minutes.

L'avenue Jasper est fermée entre la 96e et la 99e Rue. Plusieurs installations sont construites actuellement, comme des kiosques de bière et de nourriture, une tyrolienne et un mini-terrain de football.

« Beaucoup de travaux sont effectués en ce moment, avoue le conseiller municipal Scott McKeen. Je m'excuse auprès de toutes les personnes agacées par les travaux de cette semaine. »

La directrice des évènements publics et des festivals à la Ville d'Edmonton, Nicole Poirier, indique que le comité organisateur et la Ville se préparent pour les festivités depuis deux ans. « Chaque fois qu'on ferme des rues, il y a forcément des inconvénients », ajoute-t-elle.

Une mini-station de ski, un mini-terrain de football et une tyrolienne font partie des activités mises en place pour le 106e festival de la Coupe Grey au centre-ville d'Edmonton. Photo : CBC

Des policiers sont placés à plusieurs intersections près de l'avenue Jasper pour fluidifier la circulation lors des heures de pointe.

Scott McKeen rappelle que la Coupe Grey attire des milliers de visiteurs et profitera à l'économie locale. « Les hôtels affichent complet, les restaurants et les bars seront pleins à craquer » assure-t-il.