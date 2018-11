Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Martin Toulgoat



En 1951, encore d'âge mineur, le jeune Michel Pouliot lance sa compagnie d'aviation Transgaspésien aérien qui deviendra Air Gaspé. À l'époque, tout était à faire pour développer l'aviation commerciale dans l'est du Canada.

Le pionnier établira plus tard la première desserte commerciale entre les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé et Québec. Il fondera aussi l'aéroport de Gaspé.

Il n'y avait pas d'aéroport, donc j'en ai bâti quatre. Michel Pouliot, aviateur et homme d'affaires gaspésien

Vous savez, dans toute la pointe de la Gaspésie, il n'y avait pas d'aéroports , rappelle Michel Pouliot. Je venais en petit avion deux places. J'aimais ça venir en Gaspésie. C'est magnifique, c'est d'une beauté extraordinaire!

En plus de briser l'isolement des travailleurs forestiers dépêchés sur l'Île d'Anticosti dans les années 1950, Air Gaspé permettait aussi d'alimenter en travailleurs les chantiers miniers sur la Côte-Nord.

L'aviateur gaspésien assurait par ailleurs le transport de passagers qui devaient se faire soigner d'urgence à l'extérieur de la région.

Au-delà d'un métier, l'aviation restera toute sa vie sa principale passion, tout comme le développement de la Geaspésie.

Je suis Gaspésien pour la vie et jusqu'à la mort. Michel Pouliot, aviateur et homme d'affaires gaspésien

L’auteur de la biographie, Jacques Bouchard, souligne le tempérament innovateur de Michel Pouliot. Aujourd'hui, on parle d'avion-ambulance, mais lui, il avait déjà ça dans les années ‘50 , soutient-il.

Aux prises avec des problèmes de rétention de main-d’œuvre avec ses pilotes, un défi qui est d’actualité plus que jamais aujourd’hui, M. Pouliot a été visionnaire en organisant des rencontres avec des étudiantes infirmières. Sa démarche plutôt audacieuse a donné lieu à des critiques, mais à plusieurs mariages, selon lui. Il le raconte dans une entrevue à la radio avec Maude Rivard.

Pour sa part, Gaston Langlais a eu Michel Pouliot comme mentor lorsqu'il a fait ses premières armes comme pilote. Il raconte que M. Pouliot a arrêté de compter ses heures de vol à 33

000.