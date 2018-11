Un texte d’Angie Bonenfant

Le président du Comité, le libéral Denis Paradis, dit que la motion a été votée à l’unanimité. Ceci prouve, selon lui, la volonté du Comité de faire la lumière sur toute cette affaire.

Les membres s’étaient réunis d’urgence à huis clos pendant 45 minutes, avant la séance, pour déterminer si un geste devait être posé à la suite de l’annonce du gouvernement Ford d’éliminer le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français.

Le président, Denis Paradis, et les vice-présidents, le conservateur Alupa A. Clarke et le néo-démocrate François Choquette, tiendront un point de presse à 13 h 55 dans le foyer de la Chambre des communes pour expliquer leurs intentions.

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney (archives) Photo : La Presse canadienne/Chris Young

La motion a été envoyée en avant-midi au bureau de la ministre Caroline Mulroney.

Mme Mulroney a répondu qu'elle avait déjà avisé le Comité qu'elle ne pourrait pas être là.

Je serai en Chambre, prête à répondre aux questions. Je vais rester ici à Queen's Park , a-t-elle toutefois ajouté.

Début du graphique (passez à la fin) La ministre @C_Mulroney dit avoir reçu l’invitation du Comité des langues officielles (à Ottawa), mais qu’elle déclinera. Elle ajoute qu’elle est dispo en Chambre à QP et en point de presses pour répondre à des questions #onrc #onpoli #onfr #iciottgat — Eve Caron (@Eve_SRC) November 20, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Députée libérale pour Ottawa-Vanier, Nathalie Des Rosiers croit que cette invitation du Comité aurait pu être l'occasion d'obtenir des réponses du gouvernement Ford.

Ça aurait pu évidemment permettre de situer cette décision-là dans une vision plus globale de comment est-ce que la province de l’Ontario entend remplir ses obligations constitutionnelles face à la minorité linguistique et ça allait être dans ce contexte-là que les questions allaient être posées, c’est-à-dire : où ça se situe? Pourquoi est-ce que ça a été fait? Quelle est la vision à long terme? Est-ce qu’il y a des garanties qu’il n’y aura pas d’autres coupures aux institutions francophones? a indiqué Mme Des Rosiers.

Le vice-président du Comité permanent des langues officielles, François Choquette, invite la ministre Mulroney à revoir sa décision.

Je trouve qu'elle a pris une décision un petit peu hâtive, un peu trop rapide et peut-être sur le coup de l'impulsion, de l'émotion, mais restons calmes , a-t-il déclaré. On parle du bilinguisme du pays, on parle des langues officielles du pays, c'est l'un des fondements principaux de ce qu'est le Canada, ce n'est pas rien!

Si elle n'a rien à cacher, pourquoi ne se présente-t-elle pas pour venir s'expliquer. François Choquette, Nouveau Parti démocratique

Au Comité des langues officielles, nous sommes très inquiets. On pense même que c'est une situation de crise linguistique qui est en train d'être déclenchée en Ontario, mais qui touche toutes les provinces à travers le Canada , soutient-il. La meilleure chose avec laquelle on doit commencer, c'est par lui poser des questions pour comprendre la situation et comprendre les motivations. Elle doit comprendre elle-même les implications que ces décisions-là entraînent.

Plus de détails à venir