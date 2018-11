Quatre-vingt-quinze familles pourront bénéficier de la construction de Park City Commons, un immeuble de six étages au coût de 18 millions de dollars.

« Avoir un chez-soi sûr et abordable c’est important pour les familles et pour développer des communautés dynamiques », a affirmé le ministre Jean-Yves Duclos en entrevue à l’émission Le 6 à 9.

Le gouvernement fédéral souhaite, par l’entremise de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, construire 14 000 logements à faibles revenus au Canada.

On sait que c’est important pour les familles de classe moyenne et celles qui ont plus de difficultés à joindre les deux bouts au Manitoba. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants, du Développement social et ministre responsable de la SCHL

Selon le gouvernement, les logements qui seront construits sur d’anciens terrains de la Ville de Winnipeg offriront aux familles à revenu faible et moyen des options de logements abordables situées près des transports en commun, des écoles et des services. Par conséquent, ces familles jouiront d’une meilleure vie sociale et contribueront au dynamisme du quartier.

Selon la SCHL, le taux d’inoccupation sur le marché des logements locatifs est de 2,8 % à Winnipeg.