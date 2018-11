Doté d'une bourse de 50 000 $, le prix TD récompense l'ouvrage le plus remarquable de langue française.

Grâce au même livre, la Québécoise a également gagné le prix Harry Black pour le meilleur album francophone et le prix Choix du public pour la littérature jeunesse, qui est attribué par les jeunes lecteurs. Des petits Canadiens qui ont exprimé leur préférence en votant en ligne.

Avec Le chemin de la montagne, Marianne Dubuc signe une histoire sur l’entraide, la résilience, l’importance de prendre son temps et sur la transmission du savoir et des connaissances. Photo : Comme des géants

L’album illustré Le chemin de la montagne raconte les ascensions dominicales de Madame Blaireau et de Lulu le chat vers le sommet du Pain de sucre. Au fil de ces excursions, une amitié se tisse entre les deux personnages. Madame Blaireau transmet au jeune Lulu ses connaissances, le goût des choses simples et l’altruisme.

En tout, Marianne Dubuc a reçu 60 000 $ en prix. Son éditeur, Comme des géants, s’est vu remettre 2500 $ pour promouvoir Le chemin de la montagne.

Les quatre autres finalistes de ces prix étaient ABC MTL, de Jeanne Pinchaud et Bruno Ricca, Bleu, de Philippe Béha, Gilles, de Mathieu Lavoie, et Pow Pow t’es mort, de Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel. Ils se partagent un montant de 10 000 $.