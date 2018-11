Une partie de l'énorme avion avait été démantelée au cours du week-end. L'opération et l'enlèvement des débris devrait se terminer mardi.

Le fuselage et le cockpit ont disparu, mais lundi, il restait deux ailes.

Une fois que tous les débris auront été retirés, le sol contaminé par la fuite de carburant sera enlevé et traité hors du site , a déclaré Theresa Rath Spicer, porte-parole de l'aéroport, en précisant que la zone du nettoyage se limitait à l'endroit où l'avion s'était immobilisé.

L'avion doit être complètement démantelé avant que la piste puisse être rouverte.

L’aéroport international pourrait ne pas retrouver la pleine utilisation de ses deux pistes jusqu’à la fin du mois de novembre.

Arrivé de Chicago, le Boeing 747 de l'entreprise américaine Sky Lease Cargo devait partir pour la Chine après un arrêt à Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Le vol KKE 4854, de la compagnie américaine Sky Lease, est arrivé à Halifax en provenance de Chicago le 7 novembre pour charger du homard destiné à la Chine.

Il a dérapé sur une distance de 210 mètres, dans des conditions pluvieuses, et secoué par un vent de travers et peut-être un vent arrière, il s'est s'immobilisé devant une clôture de l’aéroport, tout près d'une voie publique.

L’avion a été lourdement endommagé, de même que les équipements de l'aéroport présents sur son chemin, lors de sa glissade.

Une image aérienne de l'avion qui s'est arrêté à quelques mètres d'une route publique. Photo : CBC/Steve Lawrence

Ouverture partielle de la piste

Theresa Rath Spicer a déclaré que la piste où l'incident s'est produit est susceptible de rouvrir, au moins partiellement, mercredi.

Bien que la surface de la piste n’ait pas été endommagée, Nav Canada, chargé de la sécurité du trafic aérien, a déclaré que le « radiophare d'alignement de piste », qui assure un guidage vertical ou horizontal, avait été « lourdement endommagé ».

Cet équipement est principalement utilisé lorsqu'il y a du brouillard ou de la faible visibilité.

Il doit être réparé et testé, ce qui ne sera pas fait avant la semaine prochaine.

Il faut donc réparer cela, et une fois que c'est fait, nous effectuons ce que nous appelons la vérification en vol, a déclaré Ron Singer, porte-parole de Nav Canada. Nous avons un avion qui va voler pour tester les signaux du sol et s’assurer que tout est opérationnel et précis.

Les occupants de l'appareil ont été évacués rapidement après l'accident. Photo : CBC/Paul Palmeter

Ron Singer espère que la réparation sera terminée d'ici le milieu de la semaine prochaine.

Nous devions veiller à ce que la sécurité et l'environnement soient nos principales priorités, affirme Mme Rath Spicer. Nous avons donc dû faire face à des défis où il n'était tout simplement pas sécuritaire de retirer l'avion. Par exemple : les vents violents de la semaine dernière.

La porte-parole de l'aéroport a précisé que le nombre de vols d'avions-cargo entre Halifax et l'Asie était passé de cinq vols à deux par semaine depuis l'accident.