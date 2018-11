« Les coûts s’élèvent à environ 3000 $ par entreprise en termes de pertes de vente, de cancellation de commandes, de retards ou des coûts dus à l’utilisation d’alternatives [de livraison] plus coûteuses », a expliqué sur les ondes de Gravel le matin Martine Hébert, vice-présidente vice-présidente principale à la FCEI.

Or, les perturbations engendrées par les débrayages des postiers ne touchent pas que la livraison des marchandises, souligne Mme Hébert, les opérations de paiement et la facturation sont aussi affectées par les grèves tournantes.

Même si on est en 2018, le bon vieux chèque est encore très utilisé comme mode de paiement dans les PME. Martine Hébert, vice-présidente vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

L'incertitude freine le commerce

Même si les syndiqués de Postes Canada n’ont opté que pour des grèves tournantes pour le moment, leur impact sur les PME est néanmoins bien réel, assure Mme Hébert.

« Ce qui blesse surtout au niveau des PME c’est l’incertitude. C’est de ne pas être certain que la marchandise va pouvoir se rendre à temps parce que la ville dans laquelle on l’expédie risque d’être affectée dans deux jours, dans trois jours… On va choisir un mode de livraison alternatif pour être sûr que la marchandise se rende à temps », explique-t-elle.

Une loi spéciale s'il le faut

Si aucun règlement n’intervient à Postes Canada, le gouvernement fédéral pourrait imposer une loi spéciale. Du côté de la FCEI, on préférerait un règlement négocié, mais une telle loi pourrait être bienvenue.

« Dans un conflit comme celui-là, un règlement négocié vaut toujours mieux qu’un règlement imposé […] Mais, ajoute Martine Hébert, force est de constater qu’à l’approche des Fêtes, pour plusieurs entreprises canadiennes c’est une très grosse saison, certains font la majorité de leur chiffre d’affaires pendant cette période-là. »

On ne souhaite pas qu’une loi spéciale devienne nécessaire, mais si jamais le gouvernement allait de l’avant il est clair que nous supporterions cette décision-là. Martine Hébert, vice-présidente vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Un service essentielle dans de nombreuses régions

Bien que dans les grands centres urbains il soit somme toue assez facile de trouver des solutions abordables pour contrer l’impact des grèves tournantes, notamment en faisant appel à des services de livraison privés, en région, la réalité est toute autre pour les PME, déplore la FCEI.

« Pour plusieurs PME canadiennes, c’est un service essentiel Postes Canada. Nous, à Montréal, on ne s’en rend pas compte dans les grands centres urbains parce qu’il y a beaucoup d’alternatives qu’on peut utiliser, mais ce n’est pas le cas dans toutes les régions », explique Martine Hébert.

Pour bien des PME, la capacité d’expédier et de commander des marchandises par la poste est essentielle. Dans plusieurs régions les alternatives n’existent tout simplement pas. Il n’y a que Postes Canada. Martine Hébert, vice-présidente vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Pas de trêve pour la période des fêtes

Des postiers manifestent à Rimouski. Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

Incapable de s’entendre avec leur employeur sur un nouveau contrat de travail après 11 mois de négociation, le syndicat des 50 000 employés de Postes Canada a refusé lundi une offre de la direction qui s’engageait à ne pas décréter de lock-out et à verser une compensation monétaire aux syndiqués s’ils suspendaient les grèves tournantes jusqu’au 31 janvier prochain.

Selon Postes Canada, la fin novembre constitue la dernière fenêtre pour traiter le courrier accumulé ces dernières semaines avant que l'avalanche de colis des Fêtes n’arrive dans ses installations partout au pays.

À Ottawa, où la pression se fait plus forte pour l’adoption d’une loi spéciale qui forcerait les postiers à rentrer au travail, la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et du Travail, Patricia Hajdu, a déclaré lundi que le gouvernement examinait différentes options, sans toutefois préciser son intention ni fixer de date butoir pour la conclusion d’une entente à Postes Canada.

« Ils doivent s’asseoir et travailler plus fort pour arriver à une entente », a déclaré la ministre Hajdu.

Les 42 000 travailleurs des postes des régions urbaines et leurs 8000 collègues des régions rurales réclament depuis des mois de meilleurs salaires, mais également des aménagements pour palier à l’augmentation soutenue de leur charge de travail provoquée notamment par la popularité du commerce en ligne.