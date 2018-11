Un texte de Thomas Deshaies

Patrick Girard a en premier lieu déploré qu’il n’y ait plus de patinoire extérieure depuis quatre ans dans son quartier.

Leur raison, c’est qu’il n’y a pas personne qui veut le faire, mais j’ai l’impression que l’effort n’était pas là. Depuis l’année passée, je fais des démarches, puis ça ne bouge pas , a-t-il déploré.

Plus d’une dizaine de familles souhaiteraient utiliser la patinoire selon M. Girard, en plus des citoyens de Lac-Simon.

Quand la patinoire a été faite, les gens de Lac-Simon venaient jouer avec nous autres. Il y avait une fusion, il y avait aussi un mélange de cultures. Patrick Girard

« C'est plus intéressant d’avoir un petit village animé », ajoute Patrick Girard.

M. Girard estime également que le parc ne serait pas aussi bien entretenu qu’il ne le devrait et qu’il nécessiterait davantage d’investissement pour le rendre plus attractif pour les jeunes.

Il considère que d’autres secteurs de Val-d’Or comme Dubuisson, bénéficieraient selon lui, d’une plus grande attention de l’administration municipale.

Pierre Corbeil, maire de Val-'d'Or Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Tout en promettant d’analyser les requêtes de M. Girard, le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, s’est dit surpris par celles-ci.