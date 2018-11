Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Aucun cours ne sera donné à l’Université du Québec à Rimouski mardi à ce premier jour de grève des étudiants.

La direction a tenu à préciser sur son site Web que les cours dispensés en vidéoconférence, ceux sur le territoire, ainsi que les autres activités et services seront maintenus . L’UQAR demande à ses employés de se rendre au travail. Seul le campus de Rimouski est affecté par la suspension des cours.

Les étudiants de l'UQAR se sont joints à des milliers d'étudiants de cégeps et d'universités qui réclament la rémunération de tous les stages en milieu de travail pour tous les programmes et à tous les niveaux d'étude.

Le mouvement devrait s'étendre à 60 000 étudiants de tout le Québec d’ici mercredi.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge a tenu à préciser qu’il était actif dans le dossier, et ce depuis son arrivée au pouvoir. Il considère que la grève votée par les étudiants est précoce et que le gouvernement est sensible à la réalité des étudiants en stage.

La vice-présidente aux Affaires externes de l'Association étudiante de l'Université du Québec à Rimouski, Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau Photo : Radio-Canada

La vice-présidente aux Affaires externes de l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Rimouski (AGECAR), Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, croit que contrairement à ce que la Coalition avenir Québec (CAQ) mentionne, ce sont les moyens de pression des étudiants qui activent le dossier auprès du ministère.

Là en ce moment [La CAQ] disent qu’ils bougent, mais je pense que c’est à cause qu’on a fait une grève qu’ils bougent finalement. Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, vice-présidente aux Affaires externes de l'Association étudiante de l'Université du Québec à Rimouski

L’AGECAR travaille sur le dossier des stages depuis deux ans selon la vice-présidente aux Affaires externes de l’association. Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau confirme avoir eu des contacts avec différents partis politiques durant ce temps, mais la CAQ est la seule formation qui ne s’était pas prononcée sur la rémunération des stages.

Une manifestation est également prévue à 14 h mardi. Le départ se tiendra à l’UQAR.

Les étudiants prévoient retourner sur la ligne de piquetage mercredi et jeudi pour rendre effectif leur vote de grève. La levée des cours sera négociée chaque jour avec la direction de l’UQAR.