L'Alberta dépense, cette année, 713 $ de plus que la moyenne canadienne qui est de 6839 $, en hausse de 2,2 % par rapport à l'année dernière.

La province passe devant Terre-Neuve-et-Labrador qui devient la seconde province la plus dépensière, avec 7443 $ par personne, puis arrive la Colombie-Britannique avec 6597 $. Des facteurs tels que les salaires et les approches différentes en matière de prestation des soins de santé dans les différentes provinces expliquent ces chiffres.

Le rapport de l'ICIS indique que les dépenses en santé sont plus élevées au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest en raison notamment de leurs vastes zones géographiques et de leur faible population.

Hausse des frais en médicaments

Les hôpitaux, les médicaments et les services médicaux représentent la plus grande part des dépenses. Mais les sommes dépensées pour les médicaments sur ordonnance ont augmenté plus vite que les autres catégories au niveau national.

Le Canada devrait dépenser 33,7 milliards de dollars en médicaments prescrits en 2018, selon le rapport de l'ICIS.

En moyenne, 1074 $ devraient être dépensés en médicaments sur ordonnance par personne en 2018. Cela représente une hausse de 3,2 % par rapport à l'année dernière, dépassant la croissance des dépenses consacrées aux hôpitaux et aux médecins.

« L'impact de l'utilisation de médicaments génériques pourrait être moindre à l'avenir. Il y a de moins en moins de médicaments génériques disponibles pour certains des médicaments les plus complexes qui sont difficiles à produire et à administrer aux patients », explique le directeur des Services d'information sur les produits pharmaceutiques à l'ICIS, Michael Hunt.

En 2018, le secteur public devrait financer les dépenses en médicaments prescrits à hauteur de 14,4 milliards de dollars, soit 42,7 % des frais; le reste sera financé par les assureurs privés et par les particuliers eux-mêmes. Les dépenses en médicaments ne sont qu’une partie du total des dépenses en santé du Canada, qui devraient se chiffrer à 253,5 milliards de dollars.

Les dépenses en santé sont en hausse dans toutes les provinces canadiennes sauf en Saskatchewan. Photo : Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)

Population grisonnante

Dans les prochaines années, l'Alberta devrait voir sa population vieillir, et ses dépenses en santé grandir. Du point de vue national, 1539 $ sont dépensés en moyenne par individu âgé de 1 à 14 ans.

Un chiffre qui atteint 11 301 $ pour les personnes âgées de plus de 65 ans. En 2006, 13 % de la population était dans cette tranche d'âge. Dix ans plus tard, ces individus représentaient 16 % des Canadiens.

« Les changements démographiques au sein des provinces affecteront les dépenses de santé dans le futur, cela ne fait aucun doute », conclut M. Hunt.