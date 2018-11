Un nouveau rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) indique que 38 % des dépenses publiques en médicaments au Manitoba en 2017 étaient destinées aux agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, qui peuvent être utilisés pour lutter contre le cancer.

Ce taux est 10 points de pourcentage plus élevé qu’ailleurs au Canada, indique le rapport, qui montre également que le Manitoba dépense plus pour la santé que la moyenne nationale.

Un chercheur au Centre manitobain des politiques en matière de santé, Dan Chateau, croit que la différence se trouve dans le fait que le Manitoba paie pour les médicaments anticancéreux, ce que les autres provinces ne font pas.

« Ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela augmente certainement nos coûts », affirme Dan Chateau, faisant référence à la décision prise en 2012 par la province de couvrir les coûts des médicaments de chimiothérapie orale.

En 2017, le Manitoba a dû rembourser l’équivalent de 35,8 millions de dollars de médicaments pour combattre le cancer.

Les données pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique n'étaient pas disponibles.

Dépenses globales en hausse

Le nouveau rapport de l'ICIS démontre que le Manitoba devrait, une fois de plus, dépenser davantage en soins de santé par personne que les autres provinces.

Le rapport estime que la province payera en moyenne 7354 $ par patient cette année, ce qui représente une augmentation de 1,6 % des dépenses par rapport à 2017.

Ce montant est surpassé seulement par l'Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador. La moyenne nationale est de 6839 $.

« Je ne dirais pas que nous devrions être mal à l'aise avec ça, mais si nous arrivons en troisième position, tout indique qu'il y a probablement un endroit où nous pourrions économiser de l'argent », affirme Dan Chateau.

Cependant, le Manitoba a tout de même été en mesure de limiter l’augmentation de ses dépenses. La hausse de 1,6 % au Manitoba est à égalité pour la plus faible augmentation des neuf provinces qui ont augmenté leurs budgets de la santé.

Les dépenses totales de santé devraient atteindre 253,5 milliards de dollars à l'échelle nationale, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à 2017.

Des dépenses importantes

Selon les conclusions de l'ICIS, les hôpitaux, les médicaments et les médecins sont les secteurs où les dépenses sont les plus importantes.

Cette année au Manitoba, le gouvernement envisage de dépenser une moyenne de 2275 $ par personne pour les dépenses dans les hôpitaux, 1077 $ pour les salaires des médecins et 841 $ pour les médicaments.

Aucun des trois secteurs n'a connu une augmentation de financement de plus de 1,8 % sur 12 mois, ce qui n’est pas le cas dans les autres provinces.

À l'échelle nationale, les dépenses publiques en médicaments ont augmenté de 4,6 % en 2017, en partie à cause du prix des nouveaux médicaments et de la population vieillissante du Canada.

Les dépenses en médicaments les plus importantes sont les médicaments pour lutter contre la polyarthrite rhumatoïde, la maladie inflammatoire de l'intestin et la maladie de Crohn, qui coûtent 1,1 milliard de dollars par an.

Avec les informations de Ian Froese, CBC News