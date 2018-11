Un texte d'Alain Rochefort

Le président de l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau, est fermement contre le projet. Il craint notamment que cette « future autoroute entre les deux rives » provoque une augmentation du nombre de dézonages sur les terres agricoles des secteurs de Pintendre, Saint-Henri et Bellechasse.

« On l’a vu de façon très éclatante au nord et au sud de Montréal, avec [les aurotoutes] 13 et la 15, a-t-il confié à l’émission Première heure.

On ne s’attend pas à ce que ce soit différent dans la région de Québec et aussi à l’île d’Orléans. Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles

« On dit que c’est pour faciliter l’accès à la ville, mais ça facilite aussi l’exode de la ville pour les gens qui vivent dans la région. Or, faciliter l’accès à la ville, ce n’est pas toujours vrai à long terme. Mais faciliter l’exode de la ville vers les régions, c’est toujours ça qui se produit », explique-t-il.

Tentant pour les municipalités touchées

Marcel Groleau balaie du revers de la main les affirmations d’experts qui prétendent que la construction d’un 3e lien à l’est aura un impact mineur sur les terres agricoles, « parmi les plus productives du Québec ».

« C’est sûr que lorsque l’accès au territoire est plus facile, pour les municipalités, ça devient tentant d’offrir des espaces pour que les gens viennent s’y installer et ainsi augmenter leur valeur foncière et les revenus [de la municipalité].

Il faut trouver d’autres façons pour les municipalités de se financer que les valeurs foncières. Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles

La 73 et la Beauce

Marcel Groleau appuie ses propos sur ce qui s’est passé lors de la construction de l’autoroute 73 vers la Beauce.

« Avec la 73, c’est facile de partir de Sainte-Marie-de-Beauce pour se rendre à Québec, mais y’a de plus en plus de gens qui s’éloignent de la ville parce que les terrains coûtent moins cher. On peut acheter une petite terre et s’y installer tout en étant à 20 minutes de la tête des ponts », illustre-t-il.

Marcel Groleau demande donc au gouvernement Legault de revoir sa position sur ce projet qui relève, à son avis, d'une autre époque.