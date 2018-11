C'est après une visite d'inspection en juillet dernier que le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a pris sa décision. Des éléments de non-conformité ont été soulevés.

Notre responsabilité est d'assurer un processus rigoureux et transparent afin que les lieux physiques de leur chez-soi et les services qu'ils y reçoivent soient conformes et sécuritaires. Joanne Roberts, directrice de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat