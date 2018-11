L’organisme Le bon citoyen à Trois-Rivières enregistre une hausse des demandes d’aide à la veille du temps des fêtes.

Il y a des pics dans l’année, confirme la directrice générale de l’organisme , Nathalie Bureau. Comme la période de Noël arrive, au lieu [d’avoir entre] 150 ou 160 familles, on va se retrouver avec 200 familles jusqu’à Noël.

Les besoins sont si importants que l'organisme a récemment agrandi son équipe.

Même son de cloche chez les Artisans de la paix, qui ont dû réorganiser leurs façons de faire pour répondre à la demande.

« Avant, on recevait tout le monde en même temps à partir de 13 h 30, raconte le directeur général Robert Tardif. Un moment donné, il y avait tellement de gens que ça devenait problématique. On a donc subdivisé ça en trois blocs dans la journée pour alléger le tout et rendre ça plus convivial. »

Bénévoles recherchés

Malgré une augmentation de la demande dans plusieurs secteurs à Trois-Rivières, Moisson Mauricie/Centre-du-Québec affirme que les besoins dans la région sont restés sensiblement les mêmes que l'an dernier.

Avec l'arrivée de la période des fêtes, les bénévoles sont dans un véritable blitz.

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec recherche constamment des bénévoles pour répondre aux demandes d'aide alimentaire. Photo : Radio-Canada

La responsable du financement et des communications de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, Geneviève Marchand, explique que son organisme est en constant recrutement de bénévoles.

Il y a des gens qui s'impliquaient avec nous depuis plusieurs années, mais la santé ne le leur permettait plus , relate-t-elle. C’est toujours de recruter des nouvelles personnes parce que c'est essentiel à nos collectes : on a besoin de personnes pour nous donner un coup de main.

De son côté, le Centre Roland-Bertrand constate que les besoins se sont stabilisés à Shawinigan.

Malgré des difficultés à trouver des bénévoles, l'organisme assure qu'à l'approche des Fêtes, toutes les familles dans le besoin recevront leurs paniers de Noël.