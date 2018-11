Dans un communiqué conjoint, les députés libéraux Francis Drouin de Glengarry Prescott-Russell, Mona Fortier d’Ottawa-Vanier, Paul Lefebvre de Sudbury, Andrew Leslie d’Orléans, Anthony Rota de Nipissing-Timiskaming et Marc Serré de Nickel Belt se disent extrêmement choqués des coupes et des attaques que subissent les services et les droits des francophones en Ontario.

En tant qu’élus, et surtout en tant que Franco-Ontariens, il est de notre devoir de dénoncer l’inacceptable, de défendre les communautés et les institutions francophones et d’autant plus de se mobiliser avec les plus de 640 000 Franco-ontariennes et Franco-ontariens , disent-ils dans le communiqué.

Ils écrivent que des communautés francophones fortes et engagées contribuent activement à l’économie et à la culture.

Et l’inacceptable, c’est un recul par rapport aux droits et services acquis par nos communautés en Ontario. Les six députés francophones libéraux

Les six députés fédéraux francophones dénoncent aussi le mutisme des députés conservateurs fédéraux.

Le chef conservateur Andrew Sheer Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson